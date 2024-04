Deutschland summt wieder– Pflanzenwettbewerb

Ab heute kann man sich wieder für den Pflanzenwettbewerb „Deutsch­land summt!“ registrieren. Der Wettbewerb läuft mittlerweile im neunten Jahr und motiviert bundesweit Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die biologische Vielfalt aktiv zu werden. Die Teilnahme ist bis zum 31. Juli möglich. Veranstalter des Wettbewerbs ist die Stiftung für Mensch und Umwelt.

Und darum geht es bei „Deutschland summt“

Egal ob Balkon, Terrasse, Garten oder kommunale Fläche, ob Kleinkind, Firmen­chefin, Ökospezialist oder Lokalpolitiker: Beim Deutschland summt!-Pflanzwettbewerb verwandeln alle Teilnehmenden öde Flächen in naturnahe Blühoasen. Die Jury bewertet ebenso das Engagement selbst sowie die Verbreitung von Informationen rund um das Thema. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für das Thema zu begeistern und zur Teilnahme zu motivieren. Jede Fläche zählt!

So können Sie teilnehmen

Interessierte laden ihren Beitrag ab sofort (bis spätestens 31. Juli 2024) auf der Wettbe­werbsplattform www.wettbewerb.wir-tun-was-fuer-bienen.de hoch. Gefragt ist eine Kurz­beschreibung der Aktion mit Vorher-Nachher-Fotos der neu gestalteten Fläche mit heimischen Blühpflanzen und Gartenstrukturen. Egal, ob die Fläche 10 Quadratmeter oder 5.000 Quadratmeter groß, öffentlich oder privat ist – alle Interessierten finden eine passende Kategorie. „Wer mitmachen möchte, sich aber noch wenig mit der naturnahen Gestaltung auskennt, findet auf unserer Website viele Infos. Zum Beispiel Vorschläge für insektenfreundliche Pflanzen und Ideen für naturnahe Gartenstrukturen“, so Julia Sander, Leiterin des Deutschland summt!-Pflanzwettbewerbs.

Hintergrund zu „Deutschland summt“

Es gibt mehr als 600 heimischen Wildbienenarten in Deutschland. Über die Hälfte von ihnen sind allerdings in ihrem Bestand bedroht. Die Ursachen für den Rückgang und die Gefährdung der Insekten liegen sowohl in der Zerstörung ihrer Lebensräume, als auch in der Verminderung ihres Nahrungsangebots.

Über die Stiftung für Mensch und Umwelt

Die Stiftung für Mensch und Umwelt ist eine gemeinnützige Berliner Stiftung. Sie realisiert eigene Projekte wie den Deutschland summt!-Pflanzwettbewerb, der 2024 im neunten Jahr stattfindet.