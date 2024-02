Gemeinsam anpacken für die Wedeler Au

Der NABU Hamburg veranstaltet am Samstag, 17. Februar 2024, ab 10 Uhr in Kooperation mit dem Bezirksamt Altona einen Bach-Aktionstag an der Wedeler Au. Gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und Helfern werden die NABU-Aktiven der Stadtteilgruppe West, Baumstämme, kleineres Totholz und Kiesstrukturen in die Wedeler Au einbauen. Dafür sucht das Team noch Unterstützung.

Was braucht die Wedeler Au?

„Wir wollen einen Bereich der Wedeler Au durch den Einbau von Baumstämmen, Totholz und Kies in der Strukturvielfalt aufwerten. Hierdurch werden nicht nur Lebensräume für Kleinlebewesen wie Bachflohkrebse geschaffen, sondern durch den Einbau der verschiedenen Materialien geben wir den oft begradigten Gewässern auch ihre natürliche Funktion wieder zurück, zum Beispiel durch eine der Natur nachempfundene Erhöhung der Fließgeschwindigkeit“, erklärt Till Schwarzer, Aktionstags-Teamer beim NABU Hamburg.

Die Helfenden brauchen lediglich wetterfeste Arbeitskleidung, Gummistiefel und Arbeitshandschuhe. Warme und kalte Getränke sowie ein kleines Mittagessen stellt der NABU Hamburg. Wer mitmachen möchte, meldet sich bis zum 15. Februar um 12 Uhr an. Bei der Anmeldung werden dann der genaue Treffpunkt und alle weiteren Infos nach Anmeldeschluss bekannt gegeben.

Warum gibt es Bach-Aktionstage?

Nach einer Phase des überwiegend technischen Ausbaus wird seit den 1980er Jahren der naturnahen Entwicklung der Hamburger Gewässern wieder mehr Beachtung gegeben. Schon mit einfachen Mitteln lässt sich mehr Natur in Hamburgs Bäche bringen. Der NABU veranstaltet deshalb in diesem Jahr insgesamt zwölf Bach-Aktionstage im gesamten Hamburger Stadtgebiet, um Hamburgs Bäche wieder naturnah und lebendig zu gestalten.