Hamburg räumt auf – Frühjahrsputz für die Stadt

Seit einem Vierteljahrhundert gehört sie zu Hamburg wie Alster und Michel: die Aktion „Hamburg räumt auf“. Auch in diesem Jahr ruft das Orga-Team wieder zum großen Stadtputz auf. Von heute, 24. Februar, bis Sonntag, 5. März, wird Hamburg blitzeblank aufgeräumt.

Mitmachen und gewinnen

Mitmachen kann jeder. „Hamburg räumt auf!” ist ein Aufruf an alle, die an einer schönen und sauberen Stadt Freude haben. Sie können alleine sammeln oder zusammen mit Freunden, der Familie oder Vereinskollegen. Traditionell nehmen auch viele Kitas, Schulen und Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden an der Aktion teil.

Überlegen Sie, wo und wann Sie Müll sammeln möchten. Dann melden Sie sich einfach online an. Das geht auch jetzt noch, obwohl der Aktionszeitraum noch läuft. Die Stadtreinigung Hamburg stellt Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung und kümmert sich anschließend auch um die fachgerechte Entsorgung der vollen Säcke.

Gesammelt werden darf alles, was niemandem gehört und eigentlich im Müll entsorgt werden sollte. Papier, Verpackungen, Zigarettenstummel, Flaschen und Haushaltsmüll wurden in den letzten Jahren von den Teilnehmenden eingesammelt. Der Rekord liegt bei 8,6 Kilo gesammeltem Müll pro Teilnehmendem.

Es gibt auch was zu gewinnen: Dutzende Unternehmen und Institutionen aus der Hansestadt spenden attraktive Preise. Diese werden unter allen Teilnehmenden verlost. Darunter sind Tickets für Theater, Museen und Veranstaltungen, Gutscheine und Sachpreise, Besichtigungstouren und vieles mehr.

Hamburg räumt auf – die Elbvororte auch!

Abgesehen vom „normalen“ Müllsammeln, gibt es auch einige Aktionen. So wird am Sonntag, 26. Februar, die Alster vom SUP aus gereinigt. Eigene Ausrüstung braucht man nicht, denn die wird kostenlos verliehen. Aber eine Anmeldung ist erforderlich! Dasselbe gilt fürs Plogging – also Müllsammeln beim Jogging. Am 5. März lädt das Team alle dazu ein, ab elf Uhr den Inselpark zu reinigen. Gut für die Umwelt und gut für die Gesundheit!

Auch der Regionalpark Wedeler Au beteiligt sich an „Hamburg räumt auf“. Am Mittwoch, 1. März, geht es ab 10 Uhr dem Müll im „Grenzgebiet“ an den Kragen. Zwischen Kraftwerk Wedel und dem Leuchtturm Wittenbergen soll fleißig gesammelt werden. Der Regionalpark präsentiert sich mit einem Infostand, es gibt Müllgreifer und weiter Müllsammel-Accessoires vor Ort. Für bessere Planbarkeit bitten die Organisatoren um eine Anmeldung per Mail.

Der Bürgerverein Sülldorf-Iserbrook ist bereits morgen aktiv. Ab zehn Uhr geht es am Bäckerplatz an der S-Bahnschranke am Sülldorfer Kirchenweg los. Helfende Kinder können eine Treckerfahrt in die Sülldorfer Feldmark genießen – denn dazu lädt der Verein zum Erhalt der Kulturlandschaft Rissen-Sülldorf ein. Und um 13 Uhr können alle Müllsammlerinnen und Müllsammler sich mit Bratwurst und Getränken stärken.