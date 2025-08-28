Klima-Puzzle – Zukunftsforum lädt ein

Am 6. September feiert Blankenese sein Straßenfest. Auch das Zukunftsforum Blankenese ist dabei. Der gemeinnützige Verein lädt alle Interessierten ein, Ideen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft des Stadtteils einzubringen. Neben der Informationsarbeit am Stand hat sich das Zukunftsforum in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: das Klima-Puzzle.

Um 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher im Gemeindesaal am Markt am Klima-Puzzle teilnehmen. Es ist ein interaktives Spiel, das die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels verständlich macht und zum Mitgestalten auffordert.

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: info@zukunftsforum-blankenese.de