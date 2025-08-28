Trends

28. August 2025
Umwelt

Klima-Puzzle – Zukunftsforum lädt ein

Zukunftsforum Blankenese beim Straßenfest alle ein, Ideen für Nachhaltigkeit einzubringen. Highlight ist das interaktive Klima-Puzzle.

Setzen Sie die Teile zusammen und lösen Sie gemeinsam das Klima-Puzzle.// Foto: Joshua Brown auf Unsplash

Setzen Sie die Teile zusammen und lösen Sie gemeinsam das Klima-Puzzle. // Foto: Joshua Brown auf Unsplash

Am 6. September feiert Blankenese sein Straßenfest. Auch das Zukunftsforum Blankenese ist dabei. Der gemeinnützige Verein lädt alle Interessierten ein, Ideen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft des Stadtteils einzubringen. Neben der Informationsarbeit am Stand hat sich das Zukunftsforum in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: das Klima-Puzzle.

Das Zukunftsforum Blankenese will gemeinsam mit Interessierten die entscheidenden Teile des Klima-Puzzles zusammenfügen. - Klima-Puzzle
Das Zukunftsforum Blankenese will gemeinsam mit Interessierten die entscheidenden Teile des Klima-Puzzles zusammenfügen.

Um 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher im Gemeindesaal am Markt am Klima-Puzzle teilnehmen. Es ist ein interaktives Spiel, das die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels verständlich macht und zum Mitgestalten auffordert.

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter:  info@zukunftsforum-blankenese.de

Auch interessant