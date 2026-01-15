Klövensteen: Reitwege nach Schneeschmelze stark beschädigt

Die extreme Witterung der vergangenen Wochen hat deutliche Spuren im Forst Klövensteen hinterlassen. Durch die Kombination aus Dauerregen, Schneeschmelze und noch gefrorenem Untergrund sind insbesondere die Reitwege stark durchnässt und in Teilen beschädigt. Das Wasser kann derzeit kaum versickern, wodurch sich die Wege weiter aufweichen und empfindlich reagieren.

Hinzu kommt eine erhöhte Gefahrenlage entlang der Reitwege. Astabbrüche und Schneeschäden sorgen dafür, dass einzelne Streckenabschnitte aktuell nicht sicher passierbar sind. Eine Beseitigung dieser Gefahren ist zwar notwendig, würde jedoch unter den aktuellen Bodenverhältnissen zusätzliche Schäden verursachen. Das Befahren der Wege mit schweren Fahrzeugen ist deshalb erst möglich, wenn der Boden ausreichend abgetrocknet ist.

Das Bezirksamt Altona appelliert daher eindringlich an alle Reiterinnen und Reiter, den Klövensteen in den kommenden Tagen nicht zu nutzen. Nur so können weitere Schäden vermieden und die Reitwege langfristig für alle Erholungssuchenden erhalten werden.

Sobald sich die Situation entspannt und die Wege wieder gefahrlos nutzbar sind, will das Bezirksamt zeitnah informieren.