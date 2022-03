LED zum Energiesparen – Gratis in Wedel

Die „Klimapartner für Wedel“ sind ein Netzwerk von Wedeler Unternehmen. Dieses wurde auf der städtischen Klimaschutzkonferenz im Oktober 2017 ins Leben gerufen. Ziel ist es, das individuelle Engagement der Unternehmen im Klimaschutz über Informationskampagnen und originelle Aktionen sichtbarer zu machen, getreu dem Motto: „Tue Gutes und rede darüber!“.

Das soll vor allem andere Betriebe in Wedel dazu motivieren, sich ebenfalls für den Klimaschutz stark zu machen und sich dem Netzwerk anzuschließen. Darüber hinaus organisiert das Klimaschutzmanagement regelmäßige Veranstaltungen für die Mitglieds- Unternehmen, in denen Experten über aktuelle Fördermöglichkeiten, Beratungsangebote und Innovationen in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz informieren.