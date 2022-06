Nachwuchs bei den Rothirschen – Freude im Klövensteen

Wer Bambi mag, sollte in den nächsten tagen mal im Wildgehege Klövensteen vorbeischauen. Denn dort gab es am Wochenende schon wieder Nachwuchs. Das erste Rothirschkalb des Jahres ist da!

Erster Nachwuchs der Rothirsche

Das Kalb wurde schon erwartet: Die Brunft im Herbst ist schließlich ziemlich genau acht Monate her. Und schon in den Morgenstunden zeichnete die Geburt sich ab. Denn eine Hirschkuh zog sich zurück und erschien nicht einmal zur morgendlichen Fütterung. Rothirsche sind sonst hoch sozial orientierte Tiere, nur vor und nach der Geburt sondern sich die Hirschkühe von der Herde ab.

Meist wird nur ein Kalb geboren. Dessen Geburtsgewicht liegt zwischen knapp 6 und 14 Kilogramm. Die Jungtiere können schon wenige Stunden nach der Geburt stehen und dem Muttertier auch langsam folgen. Sie weisen eine typische, sogenannte Jugendfleckung auf, bei der sich weiße Flecken vom ansonsten rötlich-braunen Haarkleid abheben. Diese Fleckung wirkt tarnend, da ruhig liegende Kälber sich optisch gegenüber ihrer Umgebung auflösen.

Merkmale von Rothirschen

Ruhig liegen können die Kälber deswegen auch besonders gut. So folgen sie nach dem Sägen nicht ihrer Mutter, sondern verharren zusammengerollt auf dem Erdboden. Dies ist eine Schutzfunktion, damit Raubtiere das noch schwache Kalb nicht bemerken. Die Hirschkuh bleibt aus demselben Grund auch nicht direkt neben ihrem Nachwuchs, sondern nur in der Nähe und behält wachsam die Umgebung im Auge. Erst wenn die Kälber einige Tage alt sind und ihren Müttern problemlos folgen können, schließen diese sich wieder dem restlichen Rudel an. Oft dürfen dann auch die älteren Geschwister das erste Mal Kontakt aufnehmen.

Mit einigen Wochen bilden die Kälber dann regelrechte „Kindergärten“. Jeweils eine Hirschkuh bewacht die Gruppe an Jungtieren, während die anderen Hirsche auf Futtersuche sind. Auch dies wird demnächst im Wildgehege Klövensteen zu beobachten sein – die weiteren Hirschkälber werden voraussichtlich in den nächsten drei bis vier Wochen zur Welt kommen.

Nicht der erste Nachwuchs im Klövensteen

Es ist zwar das erste Kalb der Rothirsche, aber nicht das erste Neugeborene im Wildgehege in diesem Jahr. Ende März gab es bereits die ersten beiden Lämmer bei den Mufflons – mittlerweile sind noch einige dazugekommen – und am Maifeiertag brachte Wildscheindame Ilse gleich sechs Frischlinge zur Welt.