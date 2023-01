Parents for Future – Mit 16 Fallschirmen zur Elphi

Am 22. Januar um 14 Uhr geht es für die Aktivistinnen und Aktivisten von Parents for Future (PfF) los: Von den St. Pauli Landungsbrücken bis zur Elbphilharmonie tragen sie 16 bedruckte Fallschirme. Rund drei Meter Durchmesser haben die Fallschirme. Aneinandergelegt ergeben sie den Schriftzug „People Over Profit“ – das Motto unseres Jahresauftakts der Umweltgruppe.

Die Fallschirme dienen als Metapher, sagen die PfF Hamburg. Die riesigen bunten Stoffkreise „stehen für den Wunsch, den Planeten wieder zurück an einen sicheren Ort zu tragen. Gemeinsam, im Team, sichtbar, bunt und kreativ“, erklärt das Klimabündnis. „Wir fordern die Politik auf, durch ihr Handeln zum rettenden Fallschirm des Klimaschutzes in Hamburg zu werden!“, ergänzen die Klimaschützer. Die Fallschirme selbst sind bereits Teile der Umweltschutzgeschichte. In den Jahren 2015 und 2020 waren sie schon im Einsatz bei ähnlichen Kampagnen.

„Auch wir Parents for Future Hamburg legen keine Pause ein“

Den Grund der Aktion fassen die Aktivistinnen und Aktivisten so zusammen: „Die Klimakrise pausiert nicht – weder über die Feiertage, noch während anderer Krisen wie Corona oder Krieg. Auch wir Parents for Future Hamburg legen keine Pause ein: Seite an Seite mit 20 Hamburger Klimaschutz-Organisationen wollen wir für eine Klimapolitik, die ihren Namen verdient, kämpfen und Gesicht zeigen.“

Unter den 20 Organisationen sind unter anderem Greenpeace, der BUND, der ADFC wie auch weniger bekannte Gruppe, etwa die „Waldretter Wilhelmsburg“ und „Rettet Hamburgs

Grün“.