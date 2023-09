Stadtradeln – Hamburg schwingt sich aufs Rad

In zwei Tagen, am 8. September, beginnt zum vierten Mal das Hamburger Stadtradeln. Als Aktion des Klima-Bündnisses sind Hamburgerinnen und Hamburger dazu aufgerufen, drei Wochen lang so oft wie möglich aufs Rad zu steigen. Ob zur Arbeit, zum Sport oder zum Einkaufen – jeder Kilometer zählt. Das erklärte Ziel: den dritten Platz erfolgreich verteidigen! Kurzentschlossene können sich online noch anmelden.

Gemeinsam Kilometerjagd eröffnen

Das Stadtradeln beginnt mit einer gemeinsamen Radtour. Umweltsenator Jens Kerstan, Schirmherr der Kampagne in Hamburg, Senator für Verkehr und Mobilitätswende Anjes Tjarks und ADFC-Vorstandsmitglied Cajus Pruin eröffnen gemeinsam in die Aktion. Los geht es um 13 Uhr auf dem Rathausmarkt. Nach einem kurzen Pressetermin, bei dem die drei ihre persönliche Motivation fürs Stadtradeln verraten, startet die Kilometerjagd. In etwa 90 Minuten geht es durch den Spreehafen und wieder zurück in die Innenstadt.

Laut ADFC gibt es zahlreiche Gründe, am Wettbewerb teilzunehmen: „Wir wollen natürlich allen zeigen, wie viel in Hamburg Fahrrad gefahren wird und unseren 3. Platz im internationalen Vergleich aus 2022 verteidigen. Stadtradeln ist Spaß, Radförderung und Klimaschutz in einem – wir alle profitieren davon; persönlich, als Gruppe und als ganze Stadt.“ Um Kurzentschlossene zu motivieren, ruft der ADFC die Tour de Franz ins Leben: Am 7. September bekommen alle Radfahrenden an der Kennedybrücke ein Franzbrötchen geschenkt!

Auch Altona beim Stadtradeln dabei

Das Bezirksamt Altona ist auch wieder mit einem Team vertreten. Denn „Bezirksamt Altona & Freund*innen“ wollen an den Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. 2022 standen insgesamt 10.907 Kilometer und Platz 57 von 849 zu Buche. Und nicht nur das: Weil die Radelnden aus Altona für ihre Wege auf Pkw und Co verzichtet haben, konnten durchs Fahrradfahren etwa 1.680 Kilogramm CO2 vermieden werden.

Das Gymnasium Hochrad geht sogar als Titelverteidiger an den Start. 294 Teilnehmende und 39.408,2 Kilometer bedeuteten den Schulpokal im Vorjahr!