Reh Frieda bringt Zwillings-Kitze zur Welt

Reh Frieda kam 2022 durch eine Rehkiezrettung vor der Frühjahrsmat ins Wildgehege Klövensteen . Dort haben die Wildtierpflegerinnen und -Pfleger sie mit der Flasche großgezogen. Wegen eines Bisses, vermutlich von einem Hund, war Auswildern keine Option für sie. Drei Jahre später ist Frieda kein Kitz mehr, sondern selbst Mutter – und das direkt von Zwillingen. Passend zum Muttertag am 11. Mai hat sie zwei Kitze geboren.

Rehbock Rehne ist stolzer Papa

Vater der Kitze ist der Rehbock Rehne, der im Mai 2024 aus dem Wildpark Schwarze Berge zum Wildgehege Klövensteen gekommen ist. Dort wurde der damals noch junge Bock stark von seinem Vater angegangen und sollte das Gehege verlassen. Ursprünglich war Rehne für einen Schweizer Zoo vorgesehen. Dieser musste jedoch spontan absagen, weshalb der Rehbock in Altona ein neues Zuhause gefunden hat.

Aus vier wurden sechs

In der tierischen WG im Wildgehege Klövensteen leben neben den beiden Neuzugängen aktuell noch Damhirsch Karl, der Rehbock Rehne, Reh Frieda sowie ein weiteres Kitz namens Hildegard. Die kleinste im Bunde wurde vergangenen Jahr aufgenommen, nachdem sie in ihrem alten Zuhause in Schwierigkeiten geriet und nicht mehr in Freiheit leben konnte.

Öffnungszweiten werden ausgeweitet

Besucherinnen und Besucher können die neugeborenen Kitze und andere Tiere des Wildgeheges während der Öffnungszeiten bestaunen. Zum Monatsende werden diese ausgeweitet. Momentan ist das Wildgehege immer freitags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 29. Mai 2025 bis zum 7. September 2025 hat das Wildgehege mittwochs bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Führungen

Abseits der Öffnungszeiten bietet die Waldschule Klövensteen Führungen unter anderem im Wildgehege an. Infos zu Terminanfragen und -buchungen finden sich hier.