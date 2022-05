hvv-Abo drei Monate lang kostenfrei mit Sozialrabatt

Mit dem Entlastungspaket 2022 hat die Bundesregierung finanzielle Erleichterungen für alle Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Das gilt auch für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). So können vom 1. Juni bis 31. August alle Hamburgerinnen und Hamburger den ÖPNV für 9 Euro im Monat nutzen.

Wer staatliche Leistungen zur Existenzsicherung erhält und den Hamburger Sozialrabatt nutzt, kann im Aktionszeitraum kostenfrei fahren. Hierfür ist kein weiterer Antrag nötig.

Fahren mit Sozialrabatt

Wer existenzsichernde Leistungen vom Staat erhält, kann grundsätzlich in Hamburg einen Sozialrabatt von monatlich 23 Euro für Zeitkarten im öffentlichen Nahverkehr nutzen. Nutzerinnen und Nutzer des Sozialrabatts müssen sich in den kommenden drei Monaten um nichts weiter zu kümmern, um kostenfrei zu fahren: Im Zeitraum Juni, Juli und August werden keine Abo-Beträge bei ihnen abgebucht. Wer bislang kein Abonnement mit Sozialrabatt hat, aber aufgrund eines Sozialleistungsbezugs (darunter ALG II, Grundsicherung im Alter) berechtigt ist, kann ein entsprechendes Abo auch kurzfristig abschließen. Informationen rund um den Sozialrabatt finden Sie unter: www.hamburg.de/sozialkarte.

Das 9-Euro-Ticket

Schon ab dem 20. Mai ist das 9-Euro-Ticket im Vorverkauf erhältlich. Das geht in vielen hvv-Servicestellen und im hvv Onlineshop sowie per App. Ab 1. Juni können Sie das Ticket dann auch in der hvv switch-App, in allen Bussen in Hamburg und an den Fahrkartenautomaten kaufen. Alle Fragen rund um das 9-Euro-Ticket beantwortet der hvv.

Während des Aktionszeitraums gelten zusätzlich folgende Regelungen: