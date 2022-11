Vollsperrung in der Groß Flottbeker Straße

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 2. Juni 2023. Grund ist die Umverlegung von Sielleitungen für eine zukünftige Fernwärmetrasse durch die Hamburger Energiewerke. Für die zweite von insgesamt vier Bau-Phasen kommt es aktuell bereits zur Vollsperrung der Groß Flottbeker Straße zwischen Leiblstieg und Röbbek. Diese Sperrung dauert vermutlich bis zum 19. September 2023. Hinzu kommt nun die Vollsperrung zwischen Röbbek und der Baron-Voght-Straße.

So kommen Sie trotz Vollsperrung ans Ziel

Der allgemeine Kfz-Verkehr kann in dieser Zeit den betroffenen Abschnitt nicht passieren. Eine Erreichbarkeit für Rettungskräfte und Anwohnende ist laut dem Bezirksamt Altona jedoch gewährleistet. Für den Radverkehr wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Einbahnstraßenregelung in der Baron-Voght-Straße zwischen Groß Flottbeker Straße und Beselerstraße wird aufgehoben. Stattdessen gilt vorübergehend Blockverkehr. Das heißt, der Verkehr ist in beiden Richtungen möglich – Fahrzeuge der Gegenrichtung müssen jeweils warten, bis ein Fahrzeug-Block durch die Engstelle gefahren ist.

Hier finden Sie Informationen zu weiteren Baustellen in Hamburg: www.hamburg.de/baustellen.