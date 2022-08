Schlemmen und Sparen mit dem Schlemmerblock

Der neue Schlemmerblock von Gutscheinbuch.de ist da – ab sofort und bis Dezember 2023 gültig. Aber keine Sorge, der Schlemmerblock 2022 gilt trotzdem wie gewohnt noch bis zum Jahresende. In der neuen Ausgabe finden Sie altbewährte und neue Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen in und rund um Hamburg.

Highlights im Schlemmerblock

Das neue Gutscheinbuch hat wieder einiges zu bieten. Neu dabei ist zum Beispiel der Flugsimulator in der Hafencity. Durch realistische Projektionen fühlen Sie sich hier wie der Pilot eines Helikopters, Airbus A320 oder eines „Fighting Falcon“. Der Magic Park in Verden, der Movie Park in Bottrop und das Legoland in Billund versprechen Spaß für die ganze Familie.

Aber natürlich steht beim Schlemmerblock die Kulinarik im Vordergrund und die meisten Gutscheine kommen von Restaurants und Cafés. Hier gibt es Angebote in so gut wie jedem Stadtteil. Wer gerne indisch isst, sollte unbedingt im familiengeführten Restaurant Panjaab am Rothenbaum vorbeischauen. In einer Umfrage wählten die Gutscheinbuch-Nutzenden das Panjaab zu ihrem Lieblingsrestaurant in Hamburg.

Schlemmerblock-Prinzip

Das Prinzip ist ganz einfach. Bei den meisten teilnehmenden Restaurants, Cafés und Freizeiteinrichtungen gilt das 2:1-Angebot. Wenn man zu zweit kommt, gibt es das zweite, wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Oder eben die zweite Tasse Kaffee, das zweite Frühstück oder die zweite Eintrittskarte. Viele Gutscheine auch von Singles, Familien oder als 4:2-Freunde-Angebote eingelöst werden. Die individuellen Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen ersichtlich.

Der Schlemmerblock lädt nicht nur dazu ein, neue Restaurants und Anbieter in der eigenen Stadt zu entdecken. In jedem Gutscheinbuch wartet ein zusätzlicher Code. Damit haben Sie Zugriff auf über 6.000 weitere kostenlose Online-Coupons mit 2:1-Angeboten bundesweit. Der Gesamtwert der Gutscheine liegt bei mehreren Hundert Euro pro Block. Bereits mit dem zweiten eingelösten Gutschein hat sich die Anschaffung meist schon gelohnt.

Verlosung Wir verlosen fünf Schlemmerblöcke. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie uns einfach bis zum 20. August eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung Schlemmerblock“ an redaktion@kloenschnack.de.

Und wer kein Glück hat: Mit dem Code SBL23 bekommen Sie das Gutscheinbuch aktuell für nur 23,90 statt 44,90 Euro.