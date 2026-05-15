9. Wedeler Kulturnacht: Am 30. Mai öffnen die Kulturorte ihre Türen

Am Samstag, den 30. Mai, verwandelt sich Wedel von 17 bis 24 Uhr wieder in einen großen, lebendigen Kulturraum. Die 9. Wedeler Kulturnacht öffnet an 17 Spielstätten gleichzeitig ihre Türen – von der Altstadt entlang der Kulturmeile auf der gesperrten Mühlenstraße bis zum Rathausplatz.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Programm aus Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen, Ausstellungen, Tanzangebote und interaktiven Aktionen. Das Programm lädt zum entspannten Flanieren entlang der Kulturmeile und Erkunden der lebendigen Wedeler Kulturwelt.

Konzerte, Theater und Mitmachaktionen

Den Auftakt macht um 16.45 Uhr der Schulchor der Moorwegschule auf der Kulturnachtbühne am Rathausplatz. Um 18 Uhr eröffnen Stadtpräsident Julian Fresch und Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto die Kulturnacht offiziell. Anschließend übernehmen Bands und Gruppen das Zepter: Green Chili mit Oldies, Reggae und Latin-Rock, die junge Pop-Rock-Band Luna Rossa und die Lehrerband der Musikschule Wedel – bevor die Nowhere Men die große Abschlussparty mit Beatles-Hits beschließen.

Auf und zwischen den Spielstätten sorgen die Samba-Gruppe ElBatucada sowie Stelzenläuferinnen und Stelzenläufer dafür, dass schon der Weg selbst zum Erlebnis wird. Im Theaterschiff Batavia gibt es Pippi Langstrumpf für Klein und Groß sowie Kabarett mit H. P. Ritz. Im Hotel Freihof spielen Heet & Smith Soul und Funk im historischen Innenhof. Das Reepschlägerhaus empfängt das skandinavische Ensemble Apila, das Stadtmuseum verwandelt seinen Garten in einen Club-Ort mit Instrumental-Hip-Hop und Modular-Electro. Die Neue Apotheke bietet Improtheater, Chorkonzerte und Klaviermusik. Wer im studio17 vorbeischaut, bekommt ein Express-Fotoshooting als digitales Souvenir. Und im Möller Technicon können Kinder eine Leonardo-Brücke bauen, die sie anschließend selbst begehen.

Jetzt Tickets für Wedeler Kulturnacht sichern

Tickets sind ab sofort an zahlreichen Vorverkaufsstellen in Wedel erhältlich, darunter Buchhaus Steyer, Stadtbücherei, Theaterschiff Batavia, VHS Wedel und Wedel Marketing. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte unterstützen Besucherinnen und Besucher direkt die Wedeler Kulturszene.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2008 ist die Wedeler Kulturnacht eine feste Größe im Kulturkalender der Stadt. Alle zwei Jahre verwandeln Wedel Marketing e.V. und die lokalen Kulturschaffenden gemeinsam die Kulturmeile in einen großen Begegnungsort – und das Publikum wächst von Auflage zu Auflage.

Wann: Samstag, 30. Mai, 17 bis 24 Uhr

Eintritt: 10 Euro | Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei

Tickets & Infos: www.wedelmarketing.de