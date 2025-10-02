Ausstellung: Saisonstart mit Manfred Just

Nach der Sommerpause eröffnet das Atelier Gausz in Ottensen die neue Ausstellungssaison mit einer besonderen Vernissage. Das Thema ist: Licht.

Die Werke des Künstlers Manfred Just machen das Licht zum Star. Hier ein Werk aus der aufsehenerregenden Ausstellung.