2. Oktober 2025
Allgemein

Ausstellung: Saisonstart mit Manfred Just

Nach der Sommerpause eröffnet das Atelier Gausz in Ottensen die neue Ausstellungssaison mit einer besonderen Vernissage. Das Thema ist: Licht.

Die Werke des Künstlers Manfred Just machen das Licht zum Star. Hier ein Werk aus der aufsehenerregenden Ausstellung.

Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung im Atelier Gausz stehen die Lichtobjekte des sächsischen Künstlers Manfred Just. Sie sind erstmals in Hamburg zu sehen. Seine Arbeiten verbinden Kunst und Interieur auf unvergleichliche Weise: große, kreisförmige Objekte, die durch regulierbare Lichtintensität und Farbigkeit ständig neue Wirkungen entfalten. Sie eröffnen den Betrachtenden ein meditatives und zugleich energetisches Erlebnis – wie der Blick in einen sich wandelnden Kosmos.
Kuratiert wird die Ausstellung von Nicole Majer und Marco Carini. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Zeit und Ort

Vernissage Do., 2. Oktober, 18 Uhr, Ausstellung bis So.,
5. Oktober, Gaußstraße 60, Ottensen

