Das Crossdorf-Festival ist ein Kultur-Cross-over in Osdorf– daher der Name. In diesem Jahr fand es bereits zum vierten Mal statt. Für alle, die nicht genug vom Corssdorf kriegen, geht es mit „Crossdorf übers Jahr“ weiter. Die nächsten drei Termine stehen fest.

Das Programm des Crossdorf übers Jahr

Am Donnerstag, 20. April, um 19.30 Uhr sind Eilidh Shaw & Ross Martin mit Scottish Folk zu hören. Damit sind zwei exzellente Musiker aus Schottland zu Gast in Osdorf mit Gesang, Geige und Gitarre. Sie sind aktiv in einigen der besten Gruppen Schottlands. Eilidh singt und geigt bei The Poozies und Shooglenifty und Ross spielt Gitarre in der gälischer „Supergruppe“ Dàimh. Als Ehepaar sind sie jetzt auch vermehrt als Duo unterwegs und haben auch schon zwei Duo-CDs im Gepäck mit sich.

Kombination aus Eigenkompositionen und uralten Liedern

Die beiden Ausnahmemusiker Eilidh Shaw und Ross Martin wuchsen an der rauen Atlantikküste der West Highlands von Schottland auf, tief eingebettet in den Wurzeln der traditionellen Musik ihrer Heimat. Das Repertoire dieses Duos umfasst eine geschickte Kombination aus inspiriert originellen Eigenkompositionen und einigen zum Teil uralten Liedern sowie Melodien aus den unterschiedlichsten schottischen Fiedel-Traditionen, denen auf geschmackvoller Weise neues Leben eingehaucht wird.

Weitere Infos unter: eilidhshawrossmartin.com

Weiter geht es am Donnerstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr mit Andy Irvine und seinem Irish Folk. Mit nunmehr schon 80 Jahren steht er immer noch auf der Bühne und singt seine Songs mit Begleitung durch seine Irish Bouzouki, so wie damals mit Planxty in den 1970er Jahren. Jede Menge traditioneller Lieder interpretiert er genauso schön, wie eigene Lieder wie „The West Coast of Clare“ und typisch für ihn sind auch die Tanzmelodien aus Bulgarien in den ungeraden Rhythmen. Dieser Musiker ist eine Legende des Irish Folk und es ist immer noch eine große Freude, ihn auf der Bühne zu erleben. Es wird dringend empfohlen, Karten vorzubestellen.

Weiter Infos unter: www.andyirvine.com

Das Triple komplettieren am Donnerstag, 8. Juni, um 19.30 Uhr Gudrun Walther und Andy Cutting (Tanzkonzert). Mit Gudrun Walther und Andy Cutting haben sich zwei Ausnahmemusiker der Folkszene zu einem kleinen Duo-Projekt zusammengefunden. Sie spielen in erster Linie Tanzmelodien zu denen man die üblichen Balfolk-Tänze tanzen kann, aber ihre musikalische Qualität ermöglicht auch einen beschwingten Konzertabend im Sitzen. Gudrun Walther ist eine der besten Irishfolk- und Deutschfolkmusikerin in Deutschland, bekannt von den Band CARA und Deitsch und Andy Cutting ist ein Urgestein der englischen Folkszene, seit vielen Jahren bei Blowzabella dabei und viel als Solist oder in kleinen Besetzungen in ganz Europa unterwegs.

Veranstaltungsort

Jeweiliger Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Bornheide (Bornheide 76, 22549 Hamburg)

Eintritt: 20 Euro / 12 Euro ermäßigt nach Selbsteinschätzung, 5 Euro mit Stadtteilkarten. Die Eintrittskarten können an der Information im Bürgerhaus erworben werden oder telefonisch über den AB unter 0 40 80 02 06 08 mit folgenden Infos: Name, Telefon, Anzahl und Art der Tickets. Eine Rückmeldung erfolgt nur, wenn der Ticketwunsch nicht erfüllbar ist.

Nähere Informationen zu den Gruppen finden Sie auf der Webseite unter Crossdorf übers Jahr.