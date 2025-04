Die Rettungskräfte beim Osterfeuer

Auch in diesem Jahr loderten in Blankenese die traditionellen Osterfeuer – ein beeindruckendes Schauspiel aus Flammen und Funken, das zahlreiche Besucher an die Elbe lockte. Mitten im Lichterglanz und begleitet von fröhlichen Feierlichkeiten sorgten die engagierten Ehrenamtlichen der Hilfsorganisationen (Hiorgs) dafür, dass alles sicher blieb.

Entlang der Elbe erhellten gleich vier Feuerstellen den Abendhimmel – und bei jedem einzelnen Feuer stand eine Unfallhilfsstelle des ASB Hamburg bereit. Die Helfer kamen aus vier Ortsverbänden des ASB: Hamburg-Bergedorf/Rothenburgsort, Hamburg-Eimsbüttel, Hamburg-Nordost e.V. und Hamburg-West. Gemeinsam bildeten sie ein starkes Quartett.

20 Mal schnelle Hilfe geleistet

Da hilfsbedürftige Personen nicht immer den Weg zu einer Unfallhilfsstelle finden, setzen die Hiorgs auf Fußstreifen. Menschen, die zum Beispiel einen über den Durst tranken, konnten so angesprochen werden. Die mobilen Streifen konnten auch im dichtesten Getümmel ihren Weg zum Patienten finden. Fast 50 Ehrenamtliche waren im Einsatz, die rund 20 Mal schnelle und qualifizierte Erste Hilfe leisteten.

Zusätzlich waren Rettungswagen der Hilfsorganisationen Malteser Hilfsdienst (MHD) und des Deutschen Roten Kreuz (DRK) unterwegs. Sie verstärkten den Schutz der vielen Gäste. Auch ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) des ASB Hamburg war direkt vor Ort, um im Notfall unmittelbar Hilfe leisten zu können.

Ein neues Fahrzeug kam erstmals zum Einsatz

Ein echtes Highlight: unser neuer Einsatzleitwagen (ELW). Zum ersten Mal durfte er seine Stärken bei einem großen Sanitätswachdienst zeigen. „Und er machte seine Sache glänzend. Als zentrale Schaltzentrale sorgte er für Übersicht, schnelle Entscheidungen und gute Laune bei der Einsatzleitung“, so eine Sprecherin des ASB Hamburg.

Die Freiwilligen Feuerwehren sicherten mit ihren Löschfahrzeugen den Brandschutz von Landseite. Von der Elbe aus flankierte ein Löschboot der Berufsfeuerwehr die Feierlichkeiten. „Gemeinsam mit der Feuerwehr Hamburg haben wir eine Führungsstruktur aufgebaut, die reibungslos funktionierte, mit einem klaren Ziel: Ein sicheres und fröhliches Osterfeuer für alle“, teilten die Freiwilligen Feuerwehren im Nachgang mit.

„Dieser Abend zeigt einmal mehr: Wenn Helfende zusammenarbeiten, entstehen nicht nur sichere Veranstaltungen, sondern echte Erfolgsgeschichten“, freute sich die Einsatzleitung am Ende des Abends.