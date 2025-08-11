Trends

11. August 2025
Allgemein

Frau auf S-Bahngleisen bei Hochkamp

Am 10. August gegen 14.35 Uhr spazierte eine 26-Jährige zwischen den Stationen Hochkamp und Blankenese auf den S-Bahngleisen. Zeugen alarmierten die Bundespolizei.

Die junge Frau befand sich in Lebensgefahr. // Keyword: Bahngleisen

Die junge Frau befand sich in Lebensgefahr. // Foto: Johannes Plenio auf Unsplash (Symbolbild)

Die 26-jährige Frau folgte gestern Mittag den Bahngleisen – trotz Regelverkehr auf der Strecke. Nachdem Zeugen die Bundespolizei alarmierten, wurde der betroffene Streckenabschnitt umgehend gesperrt und vom Stromnetz genommen. Für die junge Frau bestand Lebensgefahr.

Verfahren eingeleitet

Polizisten fanden die Frau unverletzt und brachten sie in Sicherheit. Die 26-Jährge erklärte, sie habe sich verlaufen, und zeigte sich einsichtig. Nach Aufnahme ihrer Personalien und einer Befragung durch die Polizei durfte sie wieder gehen. Gegen die junge Frau wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Polizei warnt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahngleisen

Aus  diesem aktuellen Anlass warnt die Bundespolizei Hamburg erneut vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen: „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! Die Stromschienen im S-Bahn-Bereich führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung kann zu tödlichen Verletzungen führen. Triebfahrzeugführer von S-Bahnen können nicht ausweichen und die Bremswege sind oftmals zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern. Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer.“

 

 

Auch interessant