Kulturgeschenke unterm Weihnachtsbaum

Die Antwort auf die Frage lautet: „Schenk doch Kultur“. Packende Theaterabende, inspirierende Ausstellungen, sinnliche Konzerte – Hamburgs Kultur soll zum Geschenk werden. Hier setzt die Kampagne der Behörde für Kultur und Medien und des Stadtmarketings an.

Mehr als 30 Kultureinrichtungen bei Schenk doch Kultur

Die Aktion startet am 1. Advent. Dann werden „rund 30 Kultureinrichtungen in einer nie da gewesenen gemeinsamen Aktion das Motto ‚Schenk doch Kultur‘ mit Beiträgen über ihre Social-Media-Kanäle kommunizieren. Dadurch wird das herausragende Kulturangebot noch stärker sichtbar,“ sagt Svenja Holst-Runge vom Hamburg-Marketing.

Durch nichts zu ersetzen

Jana Schiedek, Staatsrätin für Kultur und Medien verdeutlicht: „Es ist so einfach und doch müssen wir es uns nach fast drei Jahren Pandemie immer wieder ins Gedächtnis rufen: Gemeinsame Kulturerlebnisse mit Familie oder Freunden sind durch nichts zu ersetzen. Gleichzeitig unterstützen wir so Hamburgs Kulturszene, die in den letzten Jahren ihre ganz besondere Kreativität und Vitalität bewiesen hat.“

Weitere Informationen und eine Linksammlung mit Kulturgeschenken gibt es unter www.kulturstadt.hamburg. Zusätzlich gibt es weitere Aktionen auf Social Media und auf Spotify. Dort kann man hören, wie die Kulturstadt Hamburg klingt. In zwölf Playlists haben die Teams der Hamburger Kultureinrichtungen Songs zusammengestellt, die mit ihren Häusern in Verbindung stehen, von Hiphop über Klassik bis hin zu Jazz. Und es kommen noch weitere dazu (Spotify – Kulturstadt Hamburg).