Kunst unter freiem Himmel – Ausstellung im Fischerhaus

Fünf Künstlerinnen aus den Elbvororten – Dörthe Behrens, Maren Goericke, Ulli Schreiber, Harriet von Schwerin und Christine Teichler – präsentieren im Fischerhaus Blankenese ihre Werke unter dem Titel „Impressionen von Elbe und Parks“.

Die Ausstellung zeigt bis Ende August eine vielfältige Auswahl an Öl-, Gouache- und Acrylbildern, die im Freien entstanden sind – mal abstrakt, mal realistisch oder impressionistisch. Die Motive spiegeln die besondere Stimmung der Elblandschaft und der umliegenden Parks wider.

Zusatzangebote

Auf der Elbterrasse 6 können Kinder aller Altersgruppen selbst malen. Zudem arbeiten die Künstlerinnen jedes Wochenende bis zum 31. August vor Ort und bieten Workshops für Kinder und Erwachsene an.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten, Terminen und Möglichkeiten zur Anmeldung der Mitmachangebote finden Sie unter: www.blankeneser-kirche.de/erleben/fischerhaus