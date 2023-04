Kunstmeile startet mit knallhartem Kunstwerk

Am 1. April startete offiziell die Blankeneser Kunstmeile. Der Künstler Rainer Fest hat zum Auftakt des Kulturspektakels ein solides Zeichen gesetzt: Unweit des Blankeneser Marktplatzes, in Nähe eines Brillenfachgeschäfts, steht nun sein Brunnen. Am 3. April starteten um 9Uhr die Vorarbeiten. Zunächst ging es daran, einen mobilen Kran aufzubauen. Ohne den wäre es unmöglich gewesen, den Brunnen zu installieren, denn der besteht im Wesentlichen aus einem Granitfindling, der rund 1,6 Tonnen wiegt. Das Kunstwerk trägt den Titel „Ein Ursprung, zwei Kräfte, ein Ziel“. Wasser aus zwei „Quellen“ fließt hier über verschiedene Wege in eine Mündung.

Der Künstler

Der 1953 in Berlin geborene Künstler Rainer Fest studierte in Bremen Bildhauerei, nachdem er in Jurva (Finnland) eine Kunstgewerbeschule besuchte. Er verfeinerte seine Fähigkeiten in Madrid, Berlin und Rostock. In seiner Karriere stellte Fest zahlreiche Werke im In- und Ausland aus. Viele davon sind auch im öffentlichen Raum Berlins zu finden. Zu seinen Werken zählen unter anderem Gedenkstelen, begehbare Skulpturräume und Brunnen. Der Künstler sagt zu Letzteren, dass er den Gegensatz zwischen dem weichen Wasser und dem festen Stein schätzt.

Ein weiterer Auftakt

Am 4. April folgte die erste Großveranstaltung der Kunstmeile: die Eröffnungsvernissage in der örtlichen Haspa-Filiale mit den Werken von Wibke Albrecht und Aparna S. Nair. Erstere malt kraftvolle Acrylbilder mit immenser Farbgewalt, die Positivität und Schaffenskraft betonen. Dabei bedient sie sich unter anderem bei Motiven aus dem Reitsport und der Tierwelt. Aparna S. Nair malt fast fotorealistische Aquarelle mit Motiven aus der Natur, aber auch mit Stadteinflüssen. Dabei schafft sie Konturen, die man bei Aquarellen nicht für möglich hält. Die Vorsitzende des Kunstvereins Blankenese, Miriam Diezmann, lobte das Engagement der Kunstschaffenden und der Geschäftsleute, die ihre Wertvollen Flächen für die Ausstellungen zur Verfügung stellen.

Das Programm der Kunstmeile

Die Blankeneser Kunstmeile findet zum vierten Mal statt, jedoch das erste Mal ohne Corona-Beschränkungen. Organisator ist der Kunstverein Blankenese. Bei der Kunstmeile werden im Blankeneser Ortskern zahlreiche Stellen zu Ausstellungsorten. Außerdem gibt es viele Mitmachangebote bei der Kunstmeile. Zum Programm in diesem Jahr gehören unter anderem Vernissagen, Malevents und Kurse. Die Veranstaltungen gehen bis zum Finale am 7. Mai. Einige Angebote sind bereits ausgebucht. Man kann sich aber auf Wartelisten eintragen. Das Programm und nähere Informationen finden Sie unter diesem Link: www.kunstvereinblankenese.de/veranstaltungen-2023.