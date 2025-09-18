Nacht der Kirchen in Iserbrook: „Licht im Dunkel“

Den Auftakt macht um 19 Uhr der Bläserchor unter Leitung von Johanna Hierholzer mit Spirituals und populären Songs. Um 20 Uhr folgen die Musikstudenten Ben Wittrock und Lukas Becker (HfMT Hamburg) mit klassisch-romantischer Klaviermusik, darunter Prokofjews 3. Sonate a-Moll und Schuberts Impromptu Es-Dur op. 90/2, passend unter dem Leitgedanken „Aus der Dunkelheit ins Licht“.

Es folgt der PopChors Sing-it! um 21 Uhr unter der Leitung von Kirchenmusiker Andreas Gries. Auf dem Programm stehen unter anderem „Clocks“ von Coldplay, Phil Collins’ Welthit „Against All Odds“, Lieder aus dem schwedischen Erfolgsfilm Wie im Himmel („Fly with Me“, „Gabriellas Sång“), „Somewhere Only We Know“ von Keane und weitere bekannte Lieder. Viele der Stücke greifen das Leitmotiv auf: Hoffnung, Aufbruch und Licht in schweren Zeiten.

Ab 22 Uhr klingt der Abend mit Getränken und Bretzeln in geselliger Runde aus. Der Eintritt ist frei.

Zeit und Ort

Sa., 20. September, ab 19 Uhr, Martin-Luther-Kirche Iserbrook, Schenefelder Landstraße 202

Die Nacht der Kirchen

Die Nacht der Kirchen Hamburg findet seit 2004 jährlich statt und ist das größte ökumenische Kirchenfest in Norddeutschland. Über 100 Kirchen in der ganzen Stadt öffnen ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm aus Musik, Lesungen, Kunst, Gespräch und Gebet. Jedes Jahr steht die Veranstaltung unter einem gemeinsamen Motto – 2025 lautet es „Licht im Dunkel“. Weitere Informationen zum umfangreichen Programm finden Sie hier: 2025-Programm-Nacht-der-Kirchen-Hamburg.pdf.