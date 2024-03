Othmarschen: Gasleck in Parkstraße

Anwohnende in der Parkstraße alarmierten am Donnerstagabend die Feuerwehr, weil sie Gas rochen. Wie der NDR berichtete, war die Ursache eine marode Gasleitung. Das fanden die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen fest. Wie die Feuerwehr mitteilt, wird die Leitung Laufe des heutigen Tages repariert. Gefahr besteht offensichtlich nicht, da alle Anwohnenden der Parkstraße in ihren Häusern bleiben durften.

Für die Feuerwehr war es am gestrigen Donnerstag der zweite Einsatz in Othmarschen mit Verdacht auf ein Gasleck.