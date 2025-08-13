Schachtabdeckungen werden saniert – Alle Sperrungen

Die Stadt Wedel startet am 18. August 2025 eine groß angelegte Sanierung von rund 100 Schachtabdeckungen im gesamten Stadtgebiet. Bis zum 12. September 2025 werden defekte und klappernde Deckel durch moderne, selbstnivellierende Schachtabdeckungen ersetzt. Diese neue Technik entkoppelt den Schacht vom Straßenbelag, schützt das Bauwerk vor Verkehrslasten und passt sich späteren Asphaltbewegungen an.

Für die Bauarbeiten sind teilweise Vollsperrungen oder halbseitige Sperrungen nötig – oft nur für wenige Stunden oder Tage.

Betroffene Straßen mit Sperrungen

Mühlenstraße – Vollsperrung am SST Neumerkel, ca. 3 Stunden (9–12 Uhr)

Ansgariusweg – Vollsperrung zwischen Lüttdahl und Rolandstraße, 1–2 Tage; Abfahrt nur über Hatzburgtwiete

Mühlenweg – Halbseitige Sperrung, ca. 6 Stunden; Zufahrt vom Rosengarten gesperrt

In de Krümm – Vollsperrung, ca. 2 Tage; Einbahnstraßenregelung aufgehoben

Johann-Dietrich-Möller-Straße – Vollsperrung, 1–2 Tage; Einbahnstraßenregelung aufgehoben

Parkweg – Vollsperrung am 26. August, 1 Tag; Grundstücke nicht mit dem Auto erreichbar

Straßen ohne größere Verkehrseinschränkungen

Breiter Weg

Galgenberg

Riststraße

Industriestraße

Im Winkel

Mit Ausnahme des Parkwegs bleiben alle Grundstücke während der Bauarbeiten erreichbar.