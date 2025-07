Wildwest für Kinder: Karl-May-Spiele feiern großes Kinderfest

Beim großen Kinderfest der Karl-May-Spiele am 27. Juli in Bad Segeberg erwartet Familien ein unvergesslicher Wildwest-Vormittag. Kostenloses Mitmachprogramm, Autogramme von Winnetou & Co. und tierische Highlights machen den Tag zu einem echten Sommerabenteuer!

Das Karl-May-Team freut sich auf den gemeinsamen Präriesommer. // Foto: Claus Harlandt