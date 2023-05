67-Jährige tot in Blankenese aufgefunden ─ Sohn unter Verdacht

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 28-jährige Mann am gestrigen Donnerstag zunächst einer Hauptbahnhof-Streife der Bundespolizei mitgeteilt, dass er am Vortag seine Mutter im gemeinsamen Zuhause umgebracht habe. Eine sofort eingeleitete Überprüfung des Einfamilienhauses in Blankenese (Willhöden) führte zum Auffinden des Leichnams der 67-Jährigen. Ein mögliches Tatmittel wurde sichergestellt. Der verdächtige Sohn wurde noch vor Ort festgenommen.

Das Landeskriminalamt übernahm umgehend die Ermittlungen und schaltete die Mordkommission ein. Beim Beschuldigten sollen laut Polizei Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorliegen. Nachbarn beschreiben ihn und seinen Bruder hingegen als „stets nett und freundlich“ und die Getötete als psychisch auffällig, wie der NDR berichtete. Der Verdächtige muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.