BIG-After Work in der Klönschnack-Passage

Der After Work der Blankenese Interessengemeinschaft (BIG) ist für ihre Mitglieder zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Die BIG ist ein Zusammenschluss verschiedenster Geschäfte, Kanzleien, Praxen und Institutionen aus Blankenese und der näheren Umgebung. Der After Work findet reihum in den Räumlichkeiten ihrer Mitglieder statt. Erstmals begrüßte der Hamburger Klönschnack dazu in der Klönschnack-Passage an der Elbchaussee 586 a.

Ein starkes Netzwerk

Rund 50 Gäste kamen zusammen, um Neuigkeiten aus Blankenese und über die aktuellen Aktivitäten der BIG zu erfahren. Dazu zählte unter anderem der aktuelle Planungsstand des Blankeneser Straßenfests. Auch zur kommenden Winterbeleuchtung gab es neue Informationen. Ein wunderbarer, geselliger Abend bot Gelegenheit für so manchen Klönschnack. So fanden auch die Neuigkeiten der einzelnen Firmen und Einrichtungen ihren Weg unter die Anwesenden. Wieder einmal zeigte sich, warum die BIG über die Jahre zu einem so starken Netzwerk gewachsen ist.

Wir bedanken uns bei unseren zahlreichen Gästen für den stimmungsvollen Austausch.