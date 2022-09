Blankeneser Straßenfest 2022

Am 24. September wird das Blankeneser Straßenfest gefeiert, bestätigt Oliver Diezmann, Vorstand der Blankenese Interessen-Gemeinschaft (BIG): „Um 11 Uhr startet unser Programm. Wir laden alle herzlich ein, einen großartigen Tag in Blankenese zu verbringen!“ Der Verein organisiert das Fest unter dem Motto „Von Blankenesern für Blankenese“ seit 2015.

Mehr als 60 Stände ziehen sich vom Erik-Blumenfeld-Platz durch die Bahnhofstraße bis zur Elbchaussee, auch Bäckerei Körner und Weinhaus Röhr nehmen teil. Bis 16 Uhr präsentieren sich auf einer Bühne in einem gesperrten Bereich der Bahnhofsstraße Bands, Chöre, Tanzgruppen und Musikschüler aus Blankenese. Die Besucher sollten an diesem Tag das Auto zu Hause lassen, rät Quartiersmanagerin Sabine Juchheim: „Damit es auf dem Straßenfest genug Platz zum Flanieren, Probieren und Informieren gibt, wird ein Teil der unteren Bahnhofstraße gesperrt sein. Darüber hinaus sind viele weitere Parkplätze mit Ständen belegt.“ Die Anreise zu Fuß, Rad oder per Bahn (S1, Bahnhof Blankenese) ist also vorzuziehen.

Vom Grillwürstchen bis zum Cocktail

Es gibt Verlosungen, Verkostungen und viele Infos – etwa über Sportangebote, den HVV, Betreutes und Pflege-Wohnen, Reisen und viele Blankeneser Vereine. Hungrige können sich unter anderem auf Grillwürstchen, Kuchen, Eis und Wies´n-Spezialitäten freuen. Der Getränkewagen der Feuerwehr steht zum Durstlöschen bereit. An vielen Ständen gibt es Kaffee und eine Bar bietet Cocktails an.

Kulturprogramm beim Blankeneser Straßenfest

Für die Kleinen gibt es neben einem Kasperletheater auch ein Kinder-Karussell sowie viele Möglichkeiten zum Basteln. Auch Instrumente und Spiele stehen bereit. Um 16 Uhr beginnt das Live-Konzert mit Jazz und Retro-Soul auf der neuen Marktbühne. Oliver Diezmann: „Nachdem der Wochenmarkt endet, starten wir noch einmal durch: mit einer kleinen Oldtimer-Ausstellung auf dem Marktplatz und den Auftritten von Julie Silvera & Band und Uptight Acoustic Soul.“ Tanzen ist ausdrücklich erlaubt. Bei wechselhaftem Wetter werden die Bands auf der überdachten Bühne in der Bahnhofstraße auftreten.

Um 20 Uhr endet der offizielle Teil beim Blankeneser Straßenfest. Wer jedoch nicht nach Hause möchte, kann den Abend in einem der vielen Blankeneser Cafés und Restaurants ausklingen lassen.

Hinweise zu Sperrungen

Für den Bühnenauf- und abbau werden die Parktaschen vor Dat Backhus (Bahnhofsstr. Nr. 25) sowie auf der gegenüberliegenden Seite vor Nr. 26 und Nr. 24, gesperrt. Die Sperrung gilt von Freitag, 23. September, 10 Uhr bis Montag, 26. September, 12 Uhr. Am Samstag, 24. September, wird die Bahnhofstraße von 6 bis 21 Uhr zwischen Oesterleystraße/ Auguste-Baur- Straße und Am Kiekeberg komplett gesperrt. Für weitere Straßenfest-Stände werden zusätzlich Parkbuchten rund um den Marktplatz herum (Bahnhofstraße 36/38 und Mühlenberger Weg gegenüber der Kirche) sowie zwischen den Straßen Am Kiekeberg und Elbchaussee gesperrt (auf der Seite von Elektro Duncker). Damit der Aufbau stattfinden kann, werden Fahrzeuge, die auf gesperrten Flächen stehen, abgeschleppt.

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen: Link

Die Stände befinden sich im Bereich zwischen dem Erik-Blumenfeld-Platz durch die Bahnhofstraße bis zur Elbchaussee.

Die Anreise ohne Auto wird empfohlen. Der Bahnhof Blankenese (Haltestelle der S1) liegt fußläufig.