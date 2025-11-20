BossHoss – Blankeneser Kinderchor erobert Musikszene

Der Kinderchor „Blankenäschen“ der Elbkinder-Grundschule im Grotefendweg sorgt erneut für Aufsehen – und diesmal sogar weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die jungen Sängerinnen und Sänger aus Blankenese haben sich längst einen Namen gemacht: Schon 2015 standen sie gemeinsam mit Helene Fischer vor der Kamera und präsentierten eine frische, fröhliche Version der „Weihnachtsbäckerei“. Es folgten zahlreiche Auftritte mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern wie Carlo von Tiedemann, Otto Waalkes, Oonagh, Mary Roos und natürlich ihrem Chor-Paten Rolf Zuckowski.

Mittlerweile verbindet die Blankenäschen und Helene Fischer eine beeindruckende gemeinsame Discografie: Fast 70 Titel, viele TV-Auftritte und eine enge kreative Zusammenarbeit lassen den Grundschulchor wie selbstverständlich in der deutschen Musiklandschaft mitmischen.

Internationaler Sound: Zusammenarbeit mit The BossHoss und Soul-Legende Dionne Warwick

Nun aber wird der Klang international – und erstaunlich rockig. Vor wenigen Tagen erschien die Single „What The World Needs Now“ in einer „Children’s Choir Version“. Neben der weltbekannten Soul-Legende Dionne Warwick (Cousine von Whitney Houston) sind darauf auch die Blankenäschen zu hören – und zwar in brillanter Form.

Das Musikmagazin „Lifeonstage“ lobt die besondere Produktion: „Der Kinderchor ‚Blankenäschen‘, aufgenommen im renommierten Hansa-Studio Berlin, begleitet die Band mit klaren, hoffnungsvollen Stimmen und ergänzt die Produktion um eine emotionale Komponente. Gemeinsam entsteht eine musikalische Umarmung voller Wärme, Menschlichkeit und Zuversicht.“

Auf Social Media machten bereits im Vorfeld fröhliche Videos der Kinder mit The BossHoss die Runde – und zeigten deutlich, wie viel Spaß alle Beteiligten bei dieser außergewöhnlichen Kooperation hatten.



Chor- und Schulleiter Stephan Pauli erklärt das Erfolgsgeheimnis so: „In der Zusammenarbeit mit unseren professionellen Freunden fallen die Blankenäschen immer wieder dadurch auf, dass sie ungebremste kindliche Freude ausstrahlen, wunderbar herumtoben und albern können – und im nächsten Moment klar und konzentriert vor den Mikrofonen stehen. Dabei entsteht ein Klang, der eindeutig kindlich-fröhlich bleibt und dennoch sauber und tonrichtig ist.“

Musikalisches Profil mit starken Hamburger Partnern

Kein Wunder also, dass die Elbkinder-Grundschule am Grotefendweg bereits im zweiten Jahr ein offizielles musikalisches Profil anbietet – in Kooperation mit renommierten Hamburger Institutionen wie der Camerata, dem Hamburger Konservatorium und der Lola-Rogge-Schule.

Wo man die Blankenäschen in nächster Zeit erleben kann:

Fans – und alle, die den Chor kennenlernen möchten – haben in den kommenden Wochen gleich mehrere Gelegenheiten:

28. November: Erscheinung des neuen Albums „Winter- und Weihnachtslieder“ von Helene Fischer mit mit den Blankenäschen.

13. Dezember, 20:15 Uhr (ARD): Auftritt in „Klein gegen Groß“ – bereits das dritte Mal, dass die Blankenäschen in Kai Pflaumes Erfolgsshow zu sehen sind.

19. Dezember 2025, 17 Uhr: Großes Weihnachtskonzert der Blankenäschen in der Kirche am Markt in Blankenese. Karten gibt es ab Dezember u. a. im Gemeindebüro.

…und auch auf dem Instagram-Account des Chores „blankenaeschen“ gibt es so einiges zu sehen und zu hören.

Und wer die emotionale Kraft der neuen Single erleben möchte:

Das komplette Musikvideo zu „What The World Needs Now“ ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band zu finden – voller strahlender Gesichter, Hoffnung und echter Blankeneser Lebensfreude.

