FTSV Komet führt erstmals zentrales Präsidium ein

Die FTSV Komet Blankenese hat auf ihrer Mitgliederversammlung am 27. April mit großer Mehrheit eine grundlegende Reform ihrer Vereinsstruktur beschlossen. Kern der Entscheidung ist die erstmalige Einführung eines Präsidiums, das künftig als zentrales Aufsichts- und Repräsentationsorgan fungieren wird.

Für eine Amtszeit von jeweils zwei Jahren wurden Christoph Albrecht zum Präsidenten, Jens Bulnheim zum 2. Vizepräsidenten sowie Vereinsjugendwartin Kim-Sophie Sperling zur 4. Vizepräsidentin gewählt. Ergänzt wird das Präsidium durch Thomas Stankiewicz (1. Vizepräsident) und Jochen Grote (3. Vizepräsident).

Im Zuge der Neustrukturierung wird die operative Vereinsführung künftig von einem mehrköpfigen Vorstand übernommen, der durch das Präsidium bestellt wird. Dieses Gremium kann sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich besetzt sein und verantwortet die Geschäftsführung sowie die Verwaltung des Vereins.

Mit der Reform verfolgt der Verein das Ziel, bisher getrennte Aufsichtsorgane – darunter Ältestenrat, Revisoren und Vorstand – in einem einheitlichen Präsidium zu bündeln. Hintergrund sind gestiegene administrative und gesetzliche Anforderungen sowie ein rückläufiges ehrenamtliches Engagement im Verwaltungsbereich.

Bis zur Eintragung der Satzungsänderung ins Vereinsregister wird der bisherige Vorstand gemeinsam mit dem neu gewählten Präsidium die Vereinsgeschäfte fortführen. Parallel dazu laufen bereits erste Gespräche zur Besetzung des zukünftigen Vorstands.

Die strukturellen Anpassungen sind Teil einer langfristigen strategischen Ausrichtung des Vereins mit Blick auf das Jahr 2030. Ziel ist es, moderne und effiziente Organisationsstrukturen zu schaffen und gleichzeitig die sportliche Entwicklung sowie das Mitgliederwachstum nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen auf www.komet-blankenese.org.