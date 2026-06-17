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17. Juni 2026
Blankenese

Katastrophenschutz: Wie gut sind wir auf Krisen vorbereitet?

Was tun bei Stromausfall, Unwetter oder anderen Notlagen? Beim Info-Tag Katastrophenschutz auf dem Blankeneser Marktplatz informieren Hilfsorganisationen über Vorsorge, Selbsthilfe und den Ernstfall.

Symbolbild Vorbereitung auf Krieg

Wie lange könnten Sie im Ernstfall zuhause autonom leben? // Grafik: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Der Stromausfall in Berlin hat zuletzt gezeigt, wie schnell gewohnte Strukturen ausfallen können. Wie man sich auf solche Situationen vorbereitet, erfahren Besucher am Sonntag, 21. Juni, beim Info-Tag Katastrophenschutz auf dem Blankeneser Marktplatz.

Von 11 bis 16 Uhr informieren unter anderem THW, DLRG und ASB über Notfallvorsorge, Selbsthilfe und die Arbeit der Hilfsorganisationen. Neben Informationsständen sind auch Mitmachangebote geplant.

Veranstalter des Info-Tags sind die CDU-Ortsverbände Blankenese und Flottbek-Othmarschen. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen Hilfsorganisationen, die über Notfallvorsorge, Selbsthilfe und ihre Arbeit im Katastrophenfall informieren. Neben Informationsständen sind auch Mitmachangebote geplant.

Der Info-Tag richtet sich an die ganze Familie und bietet Gelegenheit, mit den Hilfsdiensten ins Gespräch zu kommen sowie praktische Tipps für den Alltag mitzunehmen.

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