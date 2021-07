Kunstausstellung in Blankenese

Blankenese. Die Künstlergalerie WAS? in Blankenese wurde in der Krisenzeit im Oktober 2020 spontan ins Leben gerufen. Hier wirken professionelle und vorwiegend Blankeneser Künstler mit. Die Ausstellungen wechseln monatlich zu unterschiedlichen Themen. Im Juli 2021 einfach : HAMBURG. Die Arbeiten in Öl-, Ölspachteltechnik, Aquarell, Fotografie und verschiedenen Drucktechniken sind bis zum 31.Juli 2021 zu sehen.

Teilnehmende Künstler sind Agnia Lauren, Lea Perelsztein, Uschi Dechow, Kai Sandner, Oliver Kunz und Peter Witt. Zusätzlich stellt Dietger Burghardt seine Tiffany Glasskulptur „Dammtor“ aus. Die Besetzung der Galerie wird durch die Künstler selbst freitags 16-19 Uhr, samstags 15 -19 Uhr und sonntags 12 – 17 Uhr durchgeführt, außerdem können 24/7 immer Besichtigungstermine unter der Telefonnummer 0173- 21 77 001 gebucht werden.

Seien Sie immer Herzlich Willkommen zu einer persönlichen Kuratoren- oder Künstlerführung.

Künstlergalerie WAS?, Dockenhudener Straße 5, 22587 Hamburg