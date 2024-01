Seglergottesdienst – Neue Wegmarke im Kirchenjahr

Der ökumenische Gottesdienst richtet sich an alle Segler und Menschen, die auf eigenen oder fremden Booten zur See fahren oder zur See gefahren sind. Aber auch Kirchgänger, die eher selten oder gar nicht in die Kirche gehen, sind herzlich willkommen, so die Gemeinde der Blankeneser Kirche am Markt.

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt das benachbarte Gemeindehaus zu einem Austausch ein. Bei einem kleinen Imbiss, gegen geringe Kostenbeteiligung, können Segler ihre Erfahrungen teilen. Die Organisatoren erhoffen sich außerdem, dass die Veranstaltung die „maritime Gemeinschaft“ vor Ort stärkt. Im vergangenen Jahr fand der Seglergottesdienst erstmals statt und ließ damit eine alte Tradition aufleben. Der Gottesdienst erhielt großen Zuspruch.

Weitere Informationen

Sonntag, 28. Januar

10 Uhr

Blankeneser Kirche am Markt

Mühlenberger Weg 64a, Blankenese