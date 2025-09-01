Straßenfest Blankenese 2025

Über 90 Stände von lokalen Geschäften, Vereinen und Institutionen präsentieren sich beim Blankeneser Straßenfest mit Aktionen, Informationen und Mitmachangeboten. Kulinarische Vielfalt mit Foodtrucks, Bars und Essensständen – von Grillgut über Popcorn bis zu Kuchen und Waffeln.

Kinderprogramm mit Puppentheater, nostalgischem Karussell, Kinderschminken und Spielen. Sportliche Vorführungen und Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren ein. Musikalisches Bühnenprogramm von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit Künstlern wie Katharina Apostolidis, Dennis Durant, dem Jazzensemble Neue Fauna und vielen weiteren. Der Hamburger Klönschnack nimmt natürlich auch teil – und das auf ganz besondere Weise. Wir verwandeln unsere „Klönschnack-Passage“ in eine wohlige Partyzone für die ganze Familie. Einfach vorbeikommen, genießen und gute Laune tanken – wir freuen uns auf Sie!

Das Programm in der Klönschnack-Passage

Musik, Zelt und gute Stimmung

In der „Klönschnack-Passage“ neben Rumöller erwartet die Besucher ein großes Partyzelt mit Sitzgelegenheiten und musikalischer Begleitung. Hier wird geklönt, gelacht und gefeiert!

Foodtruck-Alarm von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Wer Hunger hat, wird hier garantiert fündig: Ob Currywurst und Pommes, Fish and Chips oder die bayrische Leberkäs-Semmel – das Restaurant Reitstall Klövensteen sorgt für herzhafte, frische und leckere Verpflegung direkt aus dem Foodtruck.

Klönschnack-Bar ab

11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Für den gemütlichen Austausch bei einem kühlen Getränk ist ebenfalls gesorgt. Die Klönschnack-Bar bietet Bier vom Fass, Wein, Gin und Tonic, Aperol Spritz und diverse Softdrinks – perfekt für entspannte Stunden mit Freunden und Nachbarn.

Hüpfburg-Highlight von 11:00 bis 18:00 Uhr

Auch die kleinen Gäste kommen voll auf ihre Kosten: Eine große, bunte Hüpfburg lädt zum Toben und Spielen ein – Spaß garantiert!

Zeit und Ort

Samstag, 6. September, 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, „Klönschnack-Passage“ (neben Rumöller) in der Elbchaussee 586a. Hier finden Sie den Lageplan zu allen Ständen beim Blankeneser Straßenfest.