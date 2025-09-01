Trends

1. September 2025
Blankenese

Straßenfest Blankenese 2025

Das Straßenfest Blankenese 2025 findet am Samstag, 6. September statt und verspricht ein buntes, lebendiges Event für die ganze Familie – mitten im Herzen von Blankenese, von der Bahnhofsstraße bis zur Elbchaussee. Was erwartet die Besucher?

Straßenfest 2023

Das Straßenfest bietet Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Über 90 Stände von lokalen Geschäften, Vereinen und Institutionen präsentieren sich beim Blankeneser Straßenfest mit Aktionen, Informationen und Mitmachangeboten. Kulinarische Vielfalt mit Foodtrucks, Bars und Essensständen – von Grillgut über Popcorn bis zu Kuchen und Waffeln.

Kinderprogramm mit Puppentheater, nostalgischem Karussell, Kinderschminken und Spielen. Sportliche Vorführungen und Mitmachaktionen laden zum Ausprobieren ein. Musikalisches Bühnenprogramm von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr mit Künstlern wie Katharina Apostolidis, Dennis Durant, dem Jazzensemble Neue Fauna und vielen weiteren. Der Hamburger Klönschnack nimmt natürlich auch teil – und das auf ganz besondere Weise. Wir verwandeln unsere „Klönschnack-Passage“ in eine wohlige Partyzone für die ganze Familie. Einfach vorbeikommen, genießen und gute Laune tanken – wir freuen uns auf Sie!

Das Programm in der Klönschnack-Passage

Musik, Zelt und gute Stimmung

In der „Klönschnack-Passage“ neben Rumöller erwartet die Besucher ein großes Partyzelt mit Sitzgelegenheiten und musikalischer Begleitung. Hier wird geklönt, gelacht und gefeiert!

Foodtruck-Alarm von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Wer Hunger hat, wird hier garantiert fündig: Ob Currywurst und Pommes, Fish and Chips oder die bayrische Leberkäs-Semmel – das Restaurant Reitstall Klövensteen sorgt für herzhafte, frische und leckere Verpflegung direkt aus dem Foodtruck.

Klönschnack-Bar ab

11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Für den gemütlichen Austausch bei einem kühlen Getränk ist ebenfalls gesorgt. Die Klönschnack-Bar bietet Bier vom Fass, Wein, Gin und Tonic, Aperol Spritz und diverse Softdrinks – perfekt für entspannte Stunden mit Freunden und Nachbarn.

Hüpfburg-Highlight von 11:00 bis 18:00 Uhr

Auch die kleinen Gäste kommen voll auf ihre Kosten: Eine große, bunte Hüpfburg lädt zum Toben und Spielen ein – Spaß garantiert!

Zeit und Ort

Samstag, 6. September, 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, „Klönschnack-Passage“ (neben Rumöller) in der Elbchaussee 586a. Hier finden Sie den Lageplan zu allen Ständen beim Blankeneser Straßenfest.

