„Zum Falkenstein“ hat neue Besitzer

Das Lokal „Zum Falkenstein“ hat nach jahrelangem Dornröschenschlaf endlich einen neuen Besitzer. Heute überreichten Lars Hönigschmid und Kristina Voght, Vertreter des Eigentümers Hamburg Wasser, die Schlüssel des Restaurants in Blankenese an Sadegh Homayouni. Er führt in Rissen das Restaurant Boca.

Neuer Betreiber hatte schon lange Interesse am Lokal

Die Gaststätte war früher ein sehr beliebtes Ausflugslokal. Kultcharakter hatte sie bei Taxifahrern, die sie schlicht „zum Fred“ nannten – benannt nach dem damaligen Betreiber Fred Hasselwander. Mit dem Tod der Gastronomielegende im Juli 2023 war auch das Schicksal des Lokals besiegelt, zumindest vorerst. Jahrelang lag die Gaststätte an der Kösterbergstraße 105 brach.

Hamburg Wasser, Eigentümer des Areals, suchte lange nach Nachfolgern. Ihr Bestreben war es, das Gebäude wieder instand zu setzen, das Fred Hasselwander erst kurz vor seinem Tod hatte ausbauen lassen. Auch sollte sich ansonsten nicht viel an der Nutzung ändern. So wollte Hamburg Wasser sicherstellen, dass die eigenen betrieblichen Belange, wie etwa Brunnenbohrungen, ungestört bleiben. Einen Bewerber schreckte das alles nicht ab: Sadegh Homayouni bekundete schon früh sein Interesse an einer Pacht. Nach langen Verhandlungen setzte er sich durch.

„Zum Falkenstein“ erhält neuen Namen

Nun heißt es für den Gastronomen Gas geben, denn er plant bereits, zu Weihnachten mit seinen Gästen in dem modernisierten Lokal zu feiern. „Wir freuen uns, an diesem traditionellen Ort wieder einen Treffpunkt entstehen zu lassen.“ Einen neuen Namen erhält das Lokal übrigens auch: „Waldperle“.