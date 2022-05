„Balu und Du“ – ehrenamtliche Mentoren gesucht

Der Malteser Hilfsdienst sucht neue Ehrenamtliche aus dem gesamten Stadtgebiet. Konkret geht es um das Mentoringprogramm „Balu und Du“. Das Programm kommt Grundschulkindern aus ganz Hamburg zugute, denn sie bekommen für ein ganzes Jahr einen Wegbegleiter an ihre Seite.

Was ist „Balu und Du“?

Bei „Balu und Du“ stehen junge Berufstätige und Studierende zwischen 18 und 30 Jahren den Kindern ein Jahr lang unterstützend zur Seite. Die Wegbegleiter sollten aufgeschlossen und verlässlich sein sowie zwei bis drei Stunden Zeit pro Woche für dieses Ehrenamt mitbringen.

Neben der gewohnten Förderung durch Familie und Schule hat das Kind so einmal wöchentlich die ungeteilte Aufmerksamkeit eines großen Freundes, hat jemanden ganz für sich allein und erhält neue Impulse und Anregungen. Kinder können durch die für sie kostenfreie Teilnahme an dem wissenschaftlich begleiteten Programm selbstbewusster werden und erfahren eine individuelle Förderung.

Die Malteser begleiten den Austausch zwischen den Ehrenamtlichen und unterstützen sie durch eine umfassende Betreuung.

Infoabend für Interessierte

Sie können sich vorstellen, einem Kind ein Jahr lang als Wegbegleiter zur Seite zu stehen? Dann sind Sie herzlich zu einem unverbindlichen Infoabend eingeladen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr in der Lange Reihe 2 (Bund der Katholischen Jugend Hamburg) statt.

Sie können am 12. Mai nicht, sind aber dennoch interessiert? Dann melden Sie sich bei Koordinatorin Franziska Wolfrum unter 20 94 08 64 oder per E-Mail unter franziska.wolfrum@malteser.org.