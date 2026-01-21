FH Wedel richtet Studium neu aus

Die Welt ändert sich immer schneller, die Anforderungen an Aktualität nehmen zu. Auch in Wedel. Im Studienjahr 2026 richtet die FH Wedel ihre Studienangebote auf die Entwicklung rund um KI und Automatisierung neu aus. Die Hochschule setzt noch mehr auf praxisnahe Lernformate, interdisziplinäre Inhalte und projektbasiertes Arbeiten.

Ein zentrales Element dieser Neuausrichtung sind die so genannten „Study Bootcamps“, mit denen der Studieneinstieg grundlegend verändert werden soll. Weg vom passiven Lernen im Hörsaal hin zur praktischen Anwendung am der ersten Seminarstunde. In intensiven, anwendungsorientierten Lernphasen erwerben Studierende frühzeitig fachliche, technische und methodische Kompetenzen und setzen diese unmittelbar in Projekten um. Ziel ist es, Theorie und Praxis enger zu verzahnen und Studierende besser auf dynamische Berufsbilder vorzubereiten.

Auch inhaltlich verschiebt sich der Fokus an der FH Wedel deutlich: Künstliche Intelligenz wird nicht mehr nur als Spezialthema behandelt, sondern zieht sich als Querschnittskompetenz durch mehrere Studiengänge. In der Informatik, den Ingenieurwissenschaften und der Wirtschaft werden KI-Anwendungen, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungsprozesse integriert. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Industrie 4.0, digitale Produktentwicklung und nachhaltige Technologien weiter an Bedeutung.

Ein sichtbares Zeichen dieser Entwicklung ist der neue Bachelor-Studiengang „Marketing, Media & AI“, der ab dem Wintersemester 2026/27 angeboten wird. Er verbindet Marketing und Medien mit KI-gestützten Analyse- und Kreativprozessen und reagiert damit auf die wachsenden Anforderungen digitaler Märkte. Ergänzt wird das Studienangebot durch innovative Projekte wie Urban Farming, bei dem Studierende an automatisierter, ressourcenschonender Landwirtschaft mit modernen Sensorsystemen und Robotik arbeiten.

Wie sich diese neuen Inhalte, Lehrformate und Zukunftsthemen konkret im Studium widerspiegeln, stellt die Fachhochschule Wedel beim Tag der offenen Tür am 14. Februar vor (siehe Kasten). Auf dem Campus können Studieninteressierte, Eltern und Gäste die neuen Studienmodelle kennenlernen, Labore besuchen und erleben, wie sich der Wandel der Hochschule in Lehre und Forschung vollzieht.

Der Hochschulinfotag

Aktionen in Laboren und Rechenzentren: Robotersensorik, Virtual Reality, Industrie 4.0, Audio- und Videoaufnahmen, Studienberatung zum dualen Studium, Urban Farming, Fertigungstechnik, International Office, SmartArea, Platinenfertigungslabor, Startup Bridge, Stipendienprogramme

Workshops:

12.30 Uhr: Künstliche Intelligenz „ChatGPT & Co. verstehen und für dich sinnvoll nutzen“

13.45 Uhr: App-Programmierung

„Bau dir deine Idee als App!“