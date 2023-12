Silvester: S-Bahn fährt zeitweise ohne Halt durch

Die S-Bahnen der Linien S1 (Wedel–Poppenbüttel/Airport) und S3 (Pinneberg–Neugraben) fahren in der Silvesternacht an der Station Landungsbrücken von 22 bis 2 Uhr ohne Halt durch.

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert in der Station Landungsbrücken die Fahrtreppen. Ende Januar sollen die neuen Fahrtreppen zur Verfügung stehen.

Da die Fahrtreppen noch nicht nutzbar, und die Zu- und Abgangsmöglichkeiten reduziert sind, wurde vorsorglich die Entscheidung getroffen, die Station ohne Halt zu durchfahren. Die Sicherheit der Fahrgäste hat oberste Priorität.

Die S-Bahn Hamburg empfiehlt ihren Fahrgästen mit Ziel Landungsbrücken, für die Dauer der Einschränkungen in der Station Reeperbahn auszusteigen. Weitere Informationen auch in den digitalen Auskunftsmedien, wie zum Beispiel hvv.de und s-bahn-hamburg.de.

Auch interessant