Unsere Interviews zur Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Interviews zur Bundestagswahl 2021. Ergänzend zur Zusammenfassung im Print, finden Sie hier alle Interviews in voller Länge. Die Landesvorsitzendinnin und -Vorsitzenden haben darin die Grundpositionen ihrer Parteien zu den wichtigsten Themen ausgeführt.

Interview mit Zaklin Nastic (Die Linke)

„Sind die Löhne besser geworden? Nein. Einmalzahlungen und Klatschen auf den Balkonen ist keine Aufwertung dieses wichtigen Berufes. Deswegen sagen wir als Linke ganz klar 500 Euro mehr Grundgehalt muss sein.“

Zum Interview

Interview mit Dirk Nockemann (AfD)

„Wir haben Unternehmenssteuern, die weit höher sind, als im Rest Europas. Natürlich fragen sie, wenn wir später die Unternehmenssteuer senken wollen, wie finanzieren wir das Ganze. Da muss man einfach sagen, dass der Sozialstaat ein wenig zu fett geworden ist. Auch da muss es mal Abstriche geben bei Leistungen.“

Zum Interview

Interview mit Michael Kruse (FDP)

„Mein Vorschlag: Wir lassen diese Branchen, die monatelang im Lockdown waren, in diesem und im kommenden Jahr einfach mal komplett in Ruhe. Keine Steuerprüfung, keine Sozialversicherungsprüfung, keine Statistikpflicht. “

Zum Interview

Interview mit Dr. Christoph Ploß (CDU)

„Ich würde mir auch wünschen, dass wir zum Beispiel in Aufsichtsräten mehr Frauen hätten. In einigen Bereichen ist der Frauenanteil auch aus meiner Sicht zu gering, daran muss man arbeiten. Aber Gleichberechtigung oder Chancengerechtigkeit heißt gerade nicht, dass am Ende immer Ergebnisgleichheit da sein muss.“

Zum Interview

Interview mit Dr. Melanie Leonhard (SPD)

„Wir dürfen nicht noch weiter deindustrialisieren. Die Industrie ist das starke Rückgrat unseres Landes.“

Zum Interview

Interview mit Maryam Blumenthal (Bündnis 90 / Die Grünen)

„Wir wissen, dass der Blick besonders auf uns gerichtet wird, wenn wir über Umwelt- und Klimapolitik sprechen. Es stehen viele Erwartungen, aber natürlich auch Ängste im Raum.“

Zum Interview