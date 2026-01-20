Crossdorf-Festival macht Osdorf zwei Wochen lang zur Bühne

Vom 1. bis 15. Februar lädt das Crossdorf-Festival bereits zum siebten Mal zu Kunst, Kultur und Begegnung in Osdorf ein. Zwei Wochen lang wird der Stadtteil zur Bühne. Möglich macht das die Unterstützung der Bezirksversammlung Altona sowie zahlreicher weiterer Förderer.

Der offizielle Startschuss fällt am 1. Februar im Bürgerhaus Bornheide. Dort beginnt Crossdorf mit einer feierlichen Eröffnung. Schon eine Woche zuvor stimmt ein Vorkonzert mit irischer Musik, das Dingle FolkFest, auf das Festival ein. Auch in diesem Jahr verteilen sich die Veranstaltungen auf mehrere Orte in Alt-Osdorf und am Osdorfer Born.

Crossdorf mit buntem Programm

Am Osdorfer Born sind unter anderem die Bücherhalle, der Zirkus Abrax Kadabrax, die Schule Barlsheide und das Born Center beteiligt. Letzteres wird 2026 zum Ausstellungsort für Graffiti-Kunst junger Menschen aus dem Stadtteil. In Alt-Osdorf rückt die Kirche St. Simeon in den Fokus. Dort beginnt das Programm am 2. Februar mit dem traditionellen Abend der Chöre. Es folgen Liedermacher-Abende sowie ein hochkarätiges Folk-Jazz-Konzert in der zweiten Festivalwoche.

Auch das Elbe-Kino ist wieder Teil von Crossdorf. Geplant sind eine Lesung sowie eine exklusive Film-Preview. Darüber hinaus setzt das Festival erneut auf musikalische Experimente. Dazu zählen Crossover-Konzerte wie Rockmusik auf Celli mit den Bow Brothers oder ein Begegnungskonzert von Flamenco und persischer Musik.

Ein zentrales Element von Crossdorf bleibt das aktive Mitmachen. Beim Tag der Workshops in der Festivalmitte, bei Chor- und Tanzabenden oder beim Boßeln „Cross durchs Dorf“ wird das Publikum selbst Teil des Festivals. Ein besonderer Höhepunkt für Familien ist Crossis Kinderfest am 8. Februar. Zur Halbzeit des Festivals gibt es im Bürgerhaus Bornheide und im Zirkus Abrax Kadabrax zahlreiche Angebote für Kinder und Eltern.

Viele Veranstaltungen von Crossdorf sind kostenlos. Für größere Konzerte gibt es ein günstiges Festivalticket (50 Euro) sowie ermäßigte Karten für Menschen mit geringem Einkommen. So bleibt Crossdorf ein offenes Festival – für Osdorf und für Gäste aus dem gesamten Hamburger Westen.

