Elbe-Doku „Fluss“ startet im Kino – Regisseur in Hamburg zu Gast

Von der Quelle im Riesengebirge bis zur Nordsee begleitet „Fluss“ die Elbe über mehr als 1000 Kilometer hinweg. Dabei geht es jedoch weniger um eine klassische Naturdokumentation, sondern vielmehr um das Leben entlang des Stroms. Industrieanlagen, Containerhäfen, Schleusen, Deiche, Überschwemmungsgebiete und Naturschutzräume prägen die Reise ebenso wie die Menschen, die an und mit der Elbe leben. Gerade Hamburg nimmt dabei eine besondere Rolle ein, denn die Stadt steht wie kaum ein anderer Ort für die Verbindung von Natur, Hafenwirtschaft und globalem Warenverkehr.

Regisseur Timo Großpietsch arbeitete mehrere Jahre an dem Dokumentarfilm. Für die Dreharbeiten erhielt das Team unter anderem Zugang zu Orten, die normalerweise kaum öffentlich zu sehen sind – darunter Kraftwerke, technische Anlagen und Bereiche des Hamburger Hafens. Gleichzeitig zeigt der Film aber auch ruhigere und naturbelassene Abschnitte entlang der Elbe. Ergänzt wird die Dokumentation zudem durch historische Archivaufnahmen sowie eine eigens komponierte Filmmusik des Jazzpianisten Vladyslav Sendecki.

Filmgespräche zu „Fluss“ in Hamburg

„Fluss“ bildet den Abschluss von Großpietschs dokumentarischer Trilogie „Stadt, Land, Fluss“. Der Regisseur, der aus Hamburg stammt, beschäftigt sich darin mit den Wechselwirkungen zwischen Mensch, Landschaft und urbanem Raum. Bereits seine früheren Filme widmeten sich dem Wandel von Lebensräumen und gleichzeitig den Spuren menschlicher Eingriffe.

Zum heutigen Kinostart am 11. Juni ist Großpietsch außerdem persönlich in Hamburg zu Gast: Um 20 Uhr läuft der Film im Zeise Kino, anschließend folgt dort ein Regiegespräch mit dem Publikum. Eine weitere Sondervorstellung mit anschließendem Gespräch findet dann am 13. Juni im Elbe Filmtheater statt.

Auch im Fernsehen wird der Film in den kommenden Tagen Thema sein: Am 22. Juni nimmt Timo Großpietsch auf dem „Roten Sofa“ des Norddeutscher Rundfunk Platz und spricht dort über die Entstehung des Films sowie seine Reise entlang der Elbe.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter realfictionfilme.de sowie bei Zeise Kino und Elbe Filmtheater