Soli-Konzert für den Kältebus

Bereits zum dritten Mal lädt das Soli-Konzert „Sounds für die Straße“ am Donnerstag, 6. November, zu einem Abend voller Musik und Mitgefühl ein. Unter diesem Motto treten vier Hamburger Bands im Hafenklang auf, um auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen und die Arbeit des Kältebus Hamburg zu unterstützen.

Hinter der Veranstaltung steht ein engagiertes Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfern des CaFée mit Herz e.V., das den Kältebus jeden Winter auf die Straßen der Stadt schickt. Dort versorgt er obdachlose Menschen mit warmen Getränken, Decken und notweniger Hilfe – finanziert ausschließlich durch Spenden.

Das Hafenklang stellt für das Benefiz-Event den Saal kostenfrei zur Verfügung, die Bands verzichten auf ihre Gage. Somit geht der komplette Erlös zu 100 Prozent an den Kältebus Hamburg.

Auf der Bühne stehen dieses Jahr Spandau (Emo-Indie-Punk), Gute Katze Böse Katze (Kuschelpunk), Gradient (Hardrock) sowie The Mighty Lovebombs (Rock-Cover).

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets kosten 16,75 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.

Mit dem Soli-Konzert wollen die Organisierenden nicht nur Spenden sammeln, sondern auch ein Zeichen setzen: Solidarität ist hörbar – und jede Stimme zählt.

Weitere Informationen zum Kältebus Hamburg und der ehrenamtlichen Arbeit im CaFée mit Herz finden Sie in unserem Artikel über Christina Pillat-Prieß!