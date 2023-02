Kältebus: Eine Fahrt ins Warme

Erfrieren soll in Hamburg niemand. Damit auch Wohungslose an besonders kalten Nächten sicher in die Unterkünfte gebracht werden, ist das Team vom Kältebus jeden Abend unterwegs.

Der rote Kältebus holt jede Nacht zwischen 19 und 24 Uhr Menschen von der Straße ins Warme – nicht selten fährt Christina Pillat-Prieß mit.