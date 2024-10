„We are not afraid!“ – Evangelische Gemeindeakademie – 05. bis 06.11.2014

Die Demokratie ist vielerorts in Gefahr. Besonders prominent ist das Beispiel USA. Das Ergebnis der dortigen Präsidentschaftswahlen mag die weltweite Situation weiter zuspitzen. Am Wahltag und am Morgen danach schaut die Evangelische Gemeindeakademie Blankenese mit Gästen gen Amerika.

Fragen über Fragen

Vielen Menschen gehen etliche Fragen durch den Kopf, wenn Sie auf die US-Wahlen schauen: Wie ist das Wahlsystem? Welche Szenarien gibt es für den Ausgang, welche Konsequenzen sind zu erwarten? Und was gibt uns Hoffnung, Trost und Zuversicht? Oder bescheren uns die Wahlergebnisse, die im Laufe der Nacht eingegangen sind, dann doch ein Katerfrühstück? Diesen Fragen geht die Veranstaltung der Gemeindeakademie nach.

Die Experten des Abends

Mit an Bord sind: Matthias J. Marissal, Amerikanist und Buchhändler, Dr. Elisabeth von Thadden, verantwortlich für die philosophischen Seiten „Sinn & Verstand“ („Die ZEIT“) und Prof. Dr. Anne Sluhan, Universität Texas (per Video). Die Moderation übernimmt Pastor Frank Engelbrecht. Zum Auftakt gibt es eine Andacht mit dem Gospelchor Blankenese.

Die Veranstaltung ist Teil der Ev. Akademietage in der Nordkirche unter dem Motto „Bleiben Sie zuversichtlich …“ und in Kooperation mit der Marissal Buchhandlung am Rathaus. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Anmeldung unter: gemeindeakademie@blankeneser-kirche.de.

Zeit und Ort

Di., 5. November, 19.30 Uhr, Ev. Gemeindehaus Blankenese, Mühlenberger Weg 64

Mi., 6. November, 6 bis 9 Uhr, Ev. Gemeindehaus Blankenese, Mühlenberger Weg 64