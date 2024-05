Per Bike zu mehr Freiheit

Autorin: Anna-Lena Walter – Schotter, nichts als Schotter. Der Weg per Rad, eine echte Herausforderung. Diese nimmt Laura Bielenberg gern an. Die passionierte Radfahrerin scheut kein Abenteuer. Die nächste große Challenge wartet Ende Mai auf sie. Da macht sie sich von Iserbrook auf den Weg nach Kanada, um von dort aus 11.000 Kilometer per Rad bis an die mexikanisch-guatemaltekische Grenze zu fahren. „Ich mache keine sechs Monate Urlaub, sondern verbinde diese tolle Erfahrung mit einer eigenen Spendenaktion“, erzählt die Iserbrookerin.

Sie möchte 14.700 Euro für den World Bicycle Relief (WBR) sammeln. Die gemeinnützige Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fahrräder in ländlichen und strukturschwachen Teilen der Welt bereitzustellen. „So wird den Menschen dort mit Hilfe von umweltfreundlicher Mobilität Zugang zu Bildung, Gesundheit und wirtschaftlichen Chancen gegeben“, so die 31-Jährige.

Wenn Laura Bielenberg die angepeilte Summe erreicht, werden 100 Menschen davon profitieren – denn ein Rad kostet 147 Euro. „Was mich besonders begeistert ist, dass viele Räder überwiegend an Frauen und Mädchen ausgegeben werden, denn in vielen Regionen der Welt herrscht keine Chancengleichheit.“

Die studierte Robotik-Ingenieurin möchte andere dazu inspirieren, ihren Weg selbstbestimmt und frei zu gestalten. „Wir brauchen emanzipierte Frauen auf der Welt, um für alle bessere Lebensumstände zu ermöglichen.“

Wohin die Räder genau gehen, ist Laura Bielenberg unbekannt. Klar ist aber, dass der WBR besonders in Ländern wie Ghana, Kenia, Malawi und Kolumbien aktiv ist.

Laura Bielenberg: „Mit Hilfe von umweltfreundlicher Mobilität erhalten Menschen Zugang zu Bildung.“

Aktiv ist auch Laura Bielenberg. „Aktuell suche ich noch Sponsoren, denn Visa, Flüge und Equipment kosten viel Geld.“ Tatsächlich nimmt sie aber nicht viel Gepäck mit. „Ich werde zwei Satteltaschen an meinem Mountainbike haben und viele Wasserflaschenhalter, denn besonders wenn ich durch das heiße Mexiko radel, brauche ich viele Liter Wasser pro Tag. Die erfahrene Bikepackerin kennt sich zudem mit der Reparatur von Rädern aus und ist geübt darin, ihr Zelt aufzubauen. „Da ich die meiste Zeit plane, off-road zu fahren, werde ich oft wild campen.“

Dass sie die Reise allein macht, stört sie nicht. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf bekannten Trails nie alleine ist. Man trifft immer andere Radfahrer und tauscht sich aus, fährt eine Weile zusammen.“ Auch mit den Einheimischen hat Laura Bielenberg bisher gute Erfahrungen gemacht. „Bisher habe ich viele nette Menschen kennengelernt und mich immer sicher gefühlt. Auch die Hilfsbereitschaft ist groß.“

Mit dem Rad durch die Lande zu fahren fühlt sich für Laura an wie „ein kleiner Sprung ins Ungewisse. Aber wenn ich auf meinem Rad sitze, ist das wie Meditation. Der Kopf ist plötzlich leer. Ich konzentriere mich einfach nur noch auf die Landschaft, die vor mir liegt und genieße den Anblick.“

Die Route, für die sich die Hamburgerin entschieden hat, wird sie entlang führen an unglaublichen Bergen, tiefen Canyons, klaren Bergseen und rauschenden Wasserfällen. „Ich starte den ersten Teil meiner Reise mit meinem Partner Tim Wiese. Er wird drei Wochen mit mir on Tour sein.“

Von Jasper in Kanada geht es für die beiden in Richtung der „Great Divide Mountain Bike Route“. Nachdem sie ihren Partner verabschiedet hat, geht es weiter über die Grenze nach Amerika. „Ich werde von Montana bis nach Los Angeles fahren“, berichtet sie mit einem strahlenden Lächeln. Entlang des funkelnden Pazifiks wird das nächste Etappenziel Mexiko sein. „Ich bin schon gespannt auf die ganz unterschiedlichen Landesetiketten, die mich erwarten werden.“ Letzte Etappe ist dann der Weg durch das heiße Mexiko bis an die Grenze Guatemalas. Ein weiter Weg, der nicht nur ihr, sondern vielleicht auch 100 Frauen und Mädchen Freiheit schenkt.

Zur Person

Laura Bielenberg ist 31 Jahre alt und gebürtige Hamburgerin. Von Iserbrook zog es sie schon mit 18 in die Ferne. Sie studierte Robotik und machte ihren Master in München. Ihre erste Stelle trat sie in den Niederlanden an und arbeitete hier im Bereich Raumfahrt. Auf Instagram wird sie ihre Tour bildreich dokumentieren. Sie freut sich über viele Spenden und Follower.