Sandra Quadflieg: Soviel Charity wie möglich

„Eigentlich geht fast meine gesamte Freizeit dafür drauf“, sagt Sandra Quadflieg. „Aber mir ist das wichtig, ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben und meinen Beitrag dazu leisten, dass Stigmata abgebaut werden und die Welt zumindest ein kleines bisschen besser wird.“

Engagement auf ganzer Linie

Um diesen Beitrag zu leisten, engagiert sich die Schauspielerin ehrenamtlich für verschiedene Stiftungen und Vereine: Vorstand der Benita Quadflieg Stiftung und des Kulturvereins Lebendiger Jungfernstieg e.V., Schirmherrin für das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register, für das Projekt Nestfamilien, Botschafterin der Plattform Rainbow World und des Blauen Balls, Repräsentantin des Businessnetzwerks Women in Film and Television – die Liste ist lang, kein Wunder, dass dafür viel Zeit draufgeht.

Neue Anfragen kommen regelmäßig, aber momentan hat Sandra Quadflieg eigentlich keine Kapazitäten mehr. „Ich schaue mir alles an und wenn ich mir denke, da muss man helfen und da kann ich helfen, dann mache ich das gerne und nehme mir die Zeit“, sagt sie. „Aber das geht nur, wenn die Projekte mich komplett überzeugen. Denn alles, was ich mache, mache ich aus vollem Herzen und ich denke, anders geht es auch nicht.“

Herzensprojekt: Benita Quadflieg Stiftung

Angefangen hat alles mit der Benita Quadflieg Stiftung. Diese existiert seit 2011. Sie unterstützt das Haus Mignon, das wiederum Kinder, die aufgrund von Frühgeburt, Krankheit, Behinderung oder traumatischen Erlebnissen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind, fördert. Benita Quadflieg – der Großmutter von Sandra Quadfliegs Mann – gründete es. „Das ist ein großes Herzensprojekt von mir“, sagt Sandra Quadflieg. „Da ich ein enges Verhältnis zu Benita hatte, ist es mir wichtig, dass die Stiftung in ihrem Sinne geführt wird. Deshalb bereitet mir die Vorstandsarbeit besonders viel Freude.“

Zu ihrem Herzensprojekt kamen nach und nach immer mehr Projekte: „Meistens für Kinder und Kultur und gegen Stigmatisierung“, sagt sie. Alle Projekte sind unterschiedlich: „Beim Lebendigen Jungfernstieg planen wir oft größere Projekte, mit viel Vorlaufzeit“, sagt sie. „Bei der Benita Quadflieg Stiftung muss man oft auch spontan reagieren und Probleme anpacken, die nicht vorhersehbar sind.“

Ich finde es wichtig, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und seinen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leistet.

Das passe zu ihrem Alltag als Schauspielerin, der sei auch nicht vorhersehbar. Aber ein paar Projekte stehen auch hier fest: Bei den Hamburger Kammerspielen 2023 liest Sandra Quadflieg gemeinsam mit Katha­rina Thalbach „Im Vertrauen“ – den Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Mary McCarthy gibt es auch als Hörbuch. Am Manuskript fürs nächste Hörbuch arbeitet sie bereits. Und an ihrem ersten eigenen Drehbuch: „Das ist ein Projekt, was ich unbedingt umsetzen möchte“, sagt Sandra Quadflieg.

Und in der Freizeit steht Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung an, auf Veranstaltungen netzwerkt sie, die eigenen Veranstaltungen eröffnet sie. Hinter den Kulissen werden Gespräche geführt, Gelder akquiriert, Vorstandssitzungen durchgeführt und Jahresbilanzen notiert. „In erster Linie ist das auch wirklich einfach Arbeit. Sie kann viel Spaß machen und geht einem nah“, sagt Sandra Quadflieg. „Es ist Arbeit, die ich von Herzen gerne mache.“