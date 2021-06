Barbara Bruder ist unser Mensch des Monats

Sie bietet in ihrem bunten LKW für Geflüchtete ein Beratungsangebot rund um viele Behördengänge an, Barbara Bruder. Die Sozialarbeiterin hilft bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Arbeitsplatz. Vorher gilt es, viel Bürokratie zu vermitteln. Hie unterstützt Barbara Bruder als Teil der Stadtteildiakonie Bahrenfeld in ihrem bunten LKW.



Der Kampf ums eigene Recht

Barbara Bruder hat einen Master in Sozialpädagogik. zusätzlich zu ihrer Ausbildung kommen ihr viele Erfahrungen zugute: Die junge Mutter hat sebst viel Zeit im Ausland verbracht. Sie kennt sich aus, mit anderen Kulturen und auch den Problemen, die ein anderes Umfeld mit sich bringen kann. Besonders Geflüchtete kämpfen mit einigen Schwierigkeiten, die sich Außenstehende vielleicht nur schwer vorstelle können. Hierzu meint die Sozialpädagogin: „Es ist hart, in einem fremden Land zu leben und nicht gehört zu werden. Deswegen muss man auf sein Recht bestehen und das braucht Mut!“

