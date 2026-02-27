Altonaer Kaviar Import spendet an Kinderkrankenhaus

Unter dem Motto „AKI meets Aki“ waren am 26. Februar der Inhaber und Geschäftsführer des AKI Altonaer Kaviar Import Hauses Markus Rüsch und seine Familie im Altonaer Kinderkrankenhaus zu Gast. Anlass war die persönliche Übergabe einer Spende in Höhe von 20.000 Euro, die das Altonaer Traditionsunternehmen anlässlich seines 100-jährigen Bestehens gesammelt hatte. Anstelle von Geschenken hatte das Altonaer Kaviar Import Haus seine Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeitenden um Spenden für das AKK gebeten – mit großem Erfolg.

Um sich persönlich für die Spende zu bedanken, lud Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Kinderkrankenhauses, die Vertreter des Altonaer Kaviar Import Hauses zu einem Besuch ins AKK ein. Bei einer Hausführung stellte sie das Spendenprojekt vor, für das die Mittel eingesetzt werden: die Neugestaltung eines Außenbereichs neben dem S-Haus für die kleinen Patienten und ihre Familien. Geplant sind unter anderem ein gemeinsamer Grill- und Kochbereich mit Tischen und Stühlen, Ruheliegen, Balanciergeräten und eine Tischtennisplatte – ein Ort zum Durchatmen und Zusammensein, zum Kraftschöpfen und Kindsein zwischen Therapien und Klinikalltag.

„Wir sind sehr dankbar für Unternehmen in unserer Nachbarschaft, die das Kinderkrankenhaus auf diese Weise unterstützen. Das zeigt, wie wichtig lokales Engagement für unsere Arbeit ist“, sagt Christiane Dienhold. „Die Spende trägt unmittelbar dazu bei, unseren tapferen kleinen Patienten und ihren Familien den Klinikalltag mit Angeboten zu erleichtern, die die Regelfinanzierung nicht vorsieht. Sie unterstützt auch die Sicherstellung der hohen Qualität der Betreuung und des Aufenthalts unserer kleinen Patienten.“

Und was verbirgt sich hinter dem Motto „Aki meets Aki?“ Hier trafen zwei Namensvetter aus Altona aufeinander – Vertreter des AKI Altonaer Kaviar Import Hauses und Aki, das fröhliche Maskottchen des Kinderkrankenhauses, überreicht von der Geschäftsführerin Christiane Dienhold. So wurde aus der Spendenübergabe ein nachbarschaftliches Treffen mit einem Augenzwinkern – und das vielleicht charmanteste Namensspiel Altonas.