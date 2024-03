Bankkunde in Blankenese löst Polizeieinsatz aus

Am gestrigen Donnerstag sorgte ein Bankkunde in Blankenese für einen Polizeieinsatz. Der 38-Jährige regte sich offenbar lautstark über ein Problem mit seinem Konto auf. Laut Polizeipressestelle wurde der Mann aggressiv und ging den Bankangestellten an. Dieser löste dann einen Alarm aus, der um 10.42 Uhr bei der Polizei einging. Diese rückte umgehend mit mehreren Kräften aus dem ganzen Stadtgebiet an. Laut Hamburger Abendblatt waren es rund ein Dutzend Polizeifahrzeuge vor Ort. Auch ein Hubschrauber kreiste für einige Zeit über der Einsatzstelle. Die Polizei stürmte die Bankfiliale und überwältigte den Beschuldigten. Der 38-Jährige wurde an Ort und Stelle überprüft. Er konnte laut Polizei kurze Zeit später wieder gehen.

Gerüchteküche bauschte den Einsatz auf

Im beschaulichen Blankenese sorgte die Aktion für Irritation. Manche waren besorgt, es könne sich um einen Überfall handeln. Andere wollten gar Beamte des Sondereinsatzkommando (SEK) gesehen haben. All dies verneint die Polizei auf Nachfrage und beruhig: „Ein Raub hat nicht stattgefunden. Für Außenstehende mag es zudem schwer erkenntlich sein, ob ein SEK beteiligt war. Es waren jedoch reguläre Polizeibeamte im Einsatz und kein SEK.“