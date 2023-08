Blankeneser Straßenfest 2023

Um 10 Uhr am Morgen war das alte Fischerdörfchen Blankenese knallwach, denn das Straßenfest kam in Wallung. An mehr als 70 Ständen präsentieren sich Geschäfte, Vereine und Initiativen. Es gab Spiele, reichlich zu essen und viel zu sehen – ein Spaß für Groß und Klein.

Da der Klönschnack zum Hamburger Westen gehört wie Köm zum Matjes, waren wir natürlich dabei, um mit unserer Leserschaft auf Tuchfühlung zu gehen. Es dauerte nicht lange und schon fanden sich die ersten Leserinnen und Leser an unserem Stand ein. Der Schnack ging los: „Haben Sie schon gehört?“, „Warum berichten Sie nich‘ mal darüber?“, „Die Kleinanzeigen lese ich immer zuerst.“, „Der Arbeitsplatz ist meine Lieblingsseite.“ Wir danken für die vielen guten Gespräche und das Lob.

Hier sind unsere Impressionen

Verlosung

Wir hatten aber noch etwas ganz Besonderes im Gepäck: Unser großes Schätz-Gewinnspiel. Es bestand aus einer großen, durchsichtigen Säule voller Klönschnack-Ausgaben. Die galt es zu schätzen. Als Gewinn lockten:

1. Preis: Einladung für zwei Personen zum Blankeneser Neujahrsempfang am 11. Januar 2024 im Grand Elysée, 2. Preis: Eine Flasche Blanc de Blancs Réserve Brut 2018, Sekt Manufaktur VAUX, im Wert von 28 Euro vom Weinhaus Röhr, 3.-10. Preis: Ein Buch nach Wahl aus dem Klönschnack-Sortiment.

Wir freuen uns über 162 Schätzversuche und danken für die Teilnahme. Gesucht war die Zahl 486. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zeitnah benachrichtigt.

Beswingt ging das Straßenfest zuende

Um 16 Uhr war es Zeit abzubauen, doch die Party ging auf der Bühne weiter. Bigband-Sound swingte durch die Bahnhofstraße und ein toller Tag fand einen schönen Ausklang. Die Feuerwehr verkauft die letzten Würstchen. Die letzten Spiele gingen vorüber. Parallel lief bereits der Aufbau zum Heldenlauf. Den musikalischen Abschluss machte der Sänger Dennis Durant. Dank gebührt der Blankenese Interessengemeinschaft, die als Organisatorin einen großartigen Job gemacht hat.